Bilal Erdoğan'dan eğitim vurgusu: Sistemimiz dünya standartlarında

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Ağrı'da düzenlenen sivil toplum ve gençlik buluşmalarında dikkat çeken mesajlar verdi. Türkiye'nin eğitimde dünya standartlarını yakaladığını belirten Erdoğan, yerli sosyal medya kullanımından sağlık teknolojilerine kadar birçok alanda yeni hedefleri anlattı. Erdoğan, "Dünyanın bizim merhametimize ihtiyacı var" dedi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Ağrı'da gerçekleştirilen sivil toplum ve gençlik buluşmalarında Türkiye'nin vizyonuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İshak Paşa Sarayı'nın tarihi atmosferinde gençlerle buluşan ve ardından sivil toplum kuruluşları toplantısına katılan Erdoğan; eğitimden savunma sanayiine, yerli sosyal medyadan sağlık teknolojilerine kadar pek çok alanda Türkiye'nin geldiği kritik noktayı özetledi. "EĞİTİM SİSTEMİMİZ DÜNYA STANDARDINDA" "KUDÜS'TE MÜSLÜMAN'A NEFES ALMAK YASAK" Tarihi medeniyet mirasının önemine değinen Necmeddin Bilal Erdoğan, "Bizim çok zengin ve güçlü bir tarihi birikimimiz var. İslam, Osmanlı, Anadolu veya Selçuklu medeniyeti olsun hepsinin inanılmaz bir zenginliği var ve bunlar küresel ölçekli medeniyetler. Selahaddin Eyyubi'nin fethettiği Kudüs'te bütün din mensupları huzur içerisinde yaşamışken, bugün Yahudi'nin hükmettiği Kudüs'te Müslüman'a nefes almak yasak. Böyle bir dünyada yaşıyoruz," ifadelerini kullanarak dünyanın Türk milletinin şefkatli anlayışına ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

EĞİTİMDE DÜNYA İLE REKABET EDEN TÜRKİYE Hükümetin eğitim yatırımları sayesinde Türkiye'nin sınıf mevcutlarında dünya standartlarını yakaladığını belirten Erdoğan, "Türkiye'de sınıf başına düşen öğrenci sayısı 20'lere gelmiş durumda. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 15-16'lara geriledi. Bunlar dünyada eğitimin olması gereken yerlerdir," sözleriyle Türkiye'nin eğitimdeki büyük dönüşümünü aktardı. Ayrıca ülkemizde eğitim gören 350 bin uluslararası öğrencinin ekonomiye 4 milyar dolarlık katkı sağladığını ve bu gençlerin birer "gönül elçisi" olarak Türkiye ile kendi ülkeleri arasında köprü kurduğunu vurguladı.

"SOSYAL MEDYA KALESİNİ TUTMAMIZ LAZIM" Dijital dünyada yerli ve milli duruşun önemine vurgu yapan Erdoğan, gençlere sosyal medya kullanımı konusunda uyarılarda bulunarak, "Bugün Türkiye'yi sevmeyen, İsrail'i ve soykırımı destekleyen adamların sahip olduğu sosyal medyalar niye bizim günlük 3-5 saatimizi alsın? Daha çok vaktimizi yerli ve milli olan mecrada harcayalım. Niye bu kadar kaleyi açık bırakıyoruz, kaleyi tutmamız lazım. Bu ülkenin düşmanları bizim gündemimizi belirlemesin. Onun için NSosyal medya hesabınızı açın," çağrısında bulundu.