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Silifke Belediyesi'ne operasyon! Belediye Başkanı Mustafa Turgut gözaltında

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Silifke Belediyesi'ne operasyon! Belediye Başkanı Mustafa Turgut gözaltında

Mersin'de CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından CHP'li Silifke Belediyesine yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa TurgutSilifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut

Operasyon çerçevesinde jandarma ekipleri belediye binasına gelerek arama yapmaya başladı. Mesai saatinin başlaması nedeniyle gelen personeller ise içeri alınmadı.

Silifke Belediyesi'ne operasyon! Belediye Başkanı Mustafa Turgut gözaltında - 1

Jandarma ekiplerinin belediye binası haricinde bir çok adreste de arama yaptığı alınan bilgiler arasında yer aldı.

Silifke Belediyesi'ne operasyon! Belediye Başkanı Mustafa Turgut gözaltında - 2

Şu ana kadar Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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