Rekabet Kurulu'ndan Uber-Getir devrine onay!

Rekabet Kurulu, ABD merkezli Uber Technologies Inc.'in Getir'in bazı faaliyetlerini devralmasına onay verdi. Kurul, Uber'in Getir Perakende Lojistik AŞ'ye ait çevrimiçi yemek siparişi ve teslimatı hizmetleri ile çevrimiçi hızlı tüketim malları siparişi ve teslimatı iş kollarını devralmasına, şirket tarafından sunulan taahhütler çerçevesinde izin verdi. Böylece Uber, Türkiye'deki teslimat ve hızlı ticaret pazarındaki varlığını önemli ölçüde güçlendirecek bir adım atmış oldu.