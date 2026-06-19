Rekabet Kurulu'ndan Uber-Getir devrine onay!
Rekabet Kurulu, ABD merkezli Uber Technologies Inc.'in Getir'in bazı faaliyetlerini devralmasına onay verdi. Kurul, Uber'in Getir Perakende Lojistik AŞ'ye ait çevrimiçi yemek siparişi ve teslimatı hizmetleri ile çevrimiçi hızlı tüketim malları siparişi ve teslimatı iş kollarını devralmasına, şirket tarafından sunulan taahhütler çerçevesinde izin verdi. Böylece Uber, Türkiye'deki teslimat ve hızlı ticaret pazarındaki varlığını önemli ölçüde güçlendirecek bir adım atmış oldu.
Rekabet Kurumu'nun açıklamasına göre, onay sürecinde Uber tarafından Türkiye'ye yönelik önemli yatırım taahhütleri sunuldu.
Bu kapsamda Uber Technologies Inc., Türkiye'ye toplam 500 milyon dolar tutarında yatırım yapmayı taahhüt etti.
Söz konusu yatırımın, yüksek nitelikli istihdamın artırılmasına katkı sağlaması, yerel mühendislik kapasitesini güçlendirmesi ve Türkiye'nin dijital teknoloji altyapısının gelişimini desteklemesi bekleniyor.
TEKNOLOJİ VE İSTİHDAMA KATKI HEDEFLENİYOR
Kurum tarafından yapılan değerlendirmede, yatırım taahhüdünün yalnızca finansal bir kaynak aktarımı olmadığına dikkat çekildi.
Yatırımın, teknoloji geliştirme faaliyetlerinin artırılması, yazılım ve mühendislik alanlarında yeni iş imkanlarının oluşturulması ve Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine katkı sunması hedefleniyor.
Uzmanlar, söz konusu yatırımın özellikle teknoloji ve lojistik sektörlerinde yeni fırsatlar doğurabileceğine işaret ediyor.
GEREKÇELİ KARAR DAHA SONRA YAYIMLANACAK
Rekabet Kurulu'nun devralma işlemine ilişkin ayrıntılı değerlendirmelerinin yer aldığı gerekçeli kararın ise ilerleyen günlerde Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanacağı bildirildi.
Kararla birlikte Uber'in, Getir'in çevrimiçi yemek siparişi ve hızlı tüketim ürünleri teslimatına ilişkin faaliyetlerinde kontrolü devralmasının önü resmen açılmış oldu.