Muhalif medyanın algı oyunu çöktü! Hakareti gizleyip müdahaleyi manşet yaptılar

Trabzon'da yaşanan bir toplantı sırasında ortaya çıkan görüntüler, bazı çevrelerin kamuoyuna servis ettiği anlatıyla gerçekler arasındaki farkı gözler önüne serdi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in konuşmasını kesen şahsın Kur'an kurslarına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı ve Başkan Genç’in olayı yatıştırmaya çalıştığı görüntülendi. Olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkarken, muhalif medya organlarının bu bölümleri görmezden gelerek yalnızca güvenlik müdahalesini öne çıkarma çabası ise pes dedirtti.

Trabzon'da yaşanan olay üzerinden yürütülen algı operasyonu, ortaya çıkan yeni görüntülerle tartışmaların odağına yerleşti. Başkan Ahmet Metin Genç'in konuşmasını kesen şahsın, Kur'an kurslarına yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı anların görüntülere kameraya böyle yansıdı. HAKARETİ SANSÜRLEDİLER MÜDAHALEYİ BÜYÜTTÜLER! ALGI OPERASYONU DEŞİFRE OLDU Olayın ardından bazı muhalif medya kuruluşları ve sosyal medya hesapları, şahsın salondan çıkarıldığı görüntüleri öne çıkararak "eleştiri yaptığı için müdahale edildi" yönünde yayınlar yaptı. Ancak yeni görüntülerde, tartışmanın başlangıcında Kur'an kurslarını hedef alan sözlerin yer aldığı görüldü.

BAŞKAN GENÇ'TEN SAKİNLEŞTİRME ÇABASI Görüntülerde Başkan Ahmet Metin Genç'in tansiyonu düşürmeye çalıştığı, tartışmanın büyümemesi için sakin bir tutum sergilediği dikkat çekti. Şahsın ise yapılan uyarılara rağmen sözlerini sürdürdüğü ve toplantının akışını bozduğu görüldü.

HAKARETİ GÖRMEZDEN GELİP MÜDAHALEYİ MANŞETE TAŞIDILAR Tepki çeken ifadelerin yer aldığı bölümlerin kamuoyuna yansıtılmadığına dikkat çekerken, yalnızca güvenlik müdahalesinin servis edilmesiyle farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Kur'an kurslarına yönelik hakaretlerin geri planda bırakılması, "mağduriyet hikâyesi üretildi" yorumlarını beraberinde getirdi.