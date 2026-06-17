Mekan kurşunlanır el bombası atılır ilanı! 54 ilde operasyon: 258 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 54 ilde bugün “Sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan” şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 258 şüpheli yakalandı. Şahısların yazışmalarında "Mekan kurşunlanır, el bombası atılır", "Ankara içi iş lazım yaralama, kurşunlama" gibi ifadeler kullandığı görüldü.