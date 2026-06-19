Dolmabahçe'de kritik zirve! Başkan Erdoğan Singapur Başbakanı Wong’u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında İstanbul’a gelen Singapur Başbakanı Lawrence Wong’u Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde resmi törenle karşıladı. İki lider, 19 Haziran’da gerçekleşen görüşmede Türkiye-Singapur ilişkileri ile bölgesel ve küresel başlıkları ele almak üzere ikili ve heyetler arası temaslara geçti. Kritik zirve, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi açısından dikkat çekici mesajlar verdi.