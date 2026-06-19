Dolmabahçe'de kritik zirve! Başkan Erdoğan Singapur Başbakanı Wong’u kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında İstanbul’a gelen Singapur Başbakanı Lawrence Wong’u Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde resmi törenle karşıladı. İki lider, 19 Haziran’da gerçekleşen görüşmede Türkiye-Singapur ilişkileri ile bölgesel ve küresel başlıkları ele almak üzere ikili ve heyetler arası temaslara geçti. Kritik zirve, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi açısından dikkat çekici mesajlar verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ağırladı. Resmi karşılama töreninin ardından liderler, baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti.
GÖZLER DOLMABAHÇE'DEKİ TEMASLARDA
Türkiye ile Singapur arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki iş birliği fırsatlarının da masaya yatırıldığı değerlendiriliyor.
KRİTİK İSİMLER DE YER ALDI
Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da hazır bulundu.