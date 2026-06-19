Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı 31 Temmuz'a kadar vatandaşımıza ücretsiz olacak. İstanbul halkını hakettiği hizmet standardına ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yeni metroyla 1320 kilometre hıza ulaştık.

Daha önce hizmete açtığımız 47 km'lik kesimde İstanbul Havalimanı'na yapacağımız hızlı tren hattı, Yeniosman-Yeni kapı metrosu, Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu ve metrobüs ile entegre sağladık. Milyonlarla İstanbullunun ulaşımını ciddi ölçüde kolaylaştırdık. Toplam 69 km uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz. Hattın hizmete girmesiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın en uzun metrolardan biri tamamlandı. İstanbul için raylı sistem çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Milletin kaynakları hizmete esere, yatırıma harcandıkça, vatandaşımızın yüzü gülmeye başlayacak. İstanbul ihmale gelmez, vizyonsuzluğu kaldırmaz.

Becerebiliyorsunuz şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin. Daha kavgasız, gürültüsüz tek bir gününüz yok. Bir de çıkıp diplomasi dersi vermeye kalkıyorsunuz.

Halkalı- İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı ringinin ikinci etabı olan Halkalı-Arnavutköy kesimi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. 21.75 km'lik kesiminde İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonları bulunuyor.

Hat birçok raylı sistem projesiyle de entegre çalışacak. İbn Haldun Üniversitesi İstasyonu'nda Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe, Kayaşehir İstasyonu'nda Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir- Kayaşehir, Olimpiyatköy İstasyonu'nda Ataköyİkitelli- Olimpiyat ve Halkalı Stadı İstasyonu'nda Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir- Esenyurt metro hatlarıyla bağlantı sağlanacak. Halkalı İstasyonu ise Marmaray ile entegre olacak.

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNDA SON HALKA

Sağlanan bağlantılar sayesinde İstanbul'un ulaşım ağı daha da güçlenirken, Halkalı ile İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresi 30 dakikaya kadar düşecek. Böylece hem şehir içi hareketlilik artacak hem de havalimanına erişim önemli ölçüde kolaylaşacak.