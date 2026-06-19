Emine Erdoğan'dan deprem bölgesine güçlü destek: 50 kadın girişimciye iş yeri müjdesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Şule Yüksel Şenler Vakfı’nın ‘Deprem Bölgesi Kursiyer ve Mezuniyet Buluşması’ programında depremzede kadınlara yönelik yeni destek paketini açıkladı. Erdoğan, afet sonrası toparlanma sürecinde kadınların kritik rolüne dikkat çekerek, "İki yıl içinde 50 iş yerinin açılmasına destek olacaklar" sözleriyle kadın girişimcilere güçlü bir destek mesajı verdi.
Deprem bölgesindeki kadınların ekonomik hayata katılımını artırmayı hedefleyen projede önemli bir aşama daha geride kaldı. İstanbul'da gerçekleştirilen programda konuşan Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı öncülüğünde yürütülen eğitim ve meslek atölyelerinin binlerce kadının hayatına dokunduğunu vurguladı.
HAYATA YENİDEN TUTUNMANIN HİKAYESİ
2023 yılında konteyner kentlerde kurulan atölyelerle başlayan projenin bugün 11 deprem ilinin tamamına yayıldığını belirten Erdoğan, toplam 32 atölyede kadınlara eğitim verildiğini söyledi.
Erdoğan, "Her bir atölyemizde hayata yeniden tutunmanın, hayalleri gerçeğe dönüştürmenin hikayeleri yazılıyor. Bugün de derslerini başarıyla tamamlayan kardeşlerimizin belgelerini kendilerine takdim edeceğiz" dedi.
İSTİHDAM VE ÜRETİM EL ELE
Program kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Şule Yüksel Şenler Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandığını açıklayan Erdoğan, mezun kursiyerlerin iş gücü uyum programlarıyla istihdama kazandırılacağını belirtti.
"Bir yandan kamu yararına üretim yaparak gelir kazanacak, diğer yandan mesleki becerilerini geliştirmeye devam edecekler" diyen Erdoğan, İŞKUR'un da kalıcı istihdam için çalışmalar yürüteceğini ifade etti.
"KADINLAR AFETLERİN YÜKÜNÜ DAHA AĞIR TAŞIYOR"
Konuşmasında afetlerin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çeken Emine Erdoğan, "Ne yazık ki kadın ve çocuklar afetlerin etkilerini çoğunlukla daha ağır bir şekilde yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.
Kadınların afet sonrası süreçte hem aileyi ayakta tutmak hem de ekonomik sorumluluk üstlenmek zorunda kaldığını belirten Erdoğan, kadınların güçlendirilmesinin bölgenin yeniden ayağa kalkması açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.
50 İŞ YERİNE DESTEK MÜJDESİ
Programın en dikkat çeken mesajını ise kadın girişimcilere yönelik yeni destek planı oluşturdu.
Emine Erdoğan, "Vakfımız bu bilinçle, atölyelerimizden mezun olan ve kendi iş yerlerini kurmak isteyen kardeşlerimiz için iki yıl içinde 50 iş yerinin açılmasına inşallah destek olacaklar" dedi.
Aile Destek Programı kapsamında iş yerlerinin kira, tadilat, makine, ekipman ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanacağını açıklayan Erdoğan, ayrıca işletme yönetimi ve dijital okuryazarlık eğitimleriyle kadınların profesyonel olarak destekleneceğini söyledi.
"GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TÜRKİYE"
Kadınların afet sonrası toparlanma sürecindeki rolünün altını çizen Emine Erdoğan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:
"Meslek eğitiminden iş yeri açmaya uzanan bu geniş ölçekli girişimin hem ailelerimizin refahına hem de bölge ekonomisinin canlanmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Dolayısıyla biz, 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' formülüne yürekten inanıyoruz."