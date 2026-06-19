Emine Erdoğan'dan deprem bölgesine güçlü destek: 50 kadın girişimciye iş yeri müjdesi

Erdoğan, "Her bir atölyemizde hayata yeniden tutunmanın, hayalleri gerçeğe dönüştürmenin hikayeleri yazılıyor. Bugün de derslerini başarıyla tamamlayan kardeşlerimizin belgelerini kendilerine takdim edeceğiz" dedi.

Deprem bölgesindeki kadınların ekonomik hayata katılımını artırmayı hedefleyen projede önemli bir aşama daha geride kaldı. İstanbul'da gerçekleştirilen programda konuşan Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı öncülüğünde yürütülen eğitim ve meslek atölyelerinin binlerce kadının hayatına dokunduğunu vurguladı.

İSTİHDAM VE ÜRETİM EL ELE

Program kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Şule Yüksel Şenler Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandığını açıklayan Erdoğan, mezun kursiyerlerin iş gücü uyum programlarıyla istihdama kazandırılacağını belirtti.

"Bir yandan kamu yararına üretim yaparak gelir kazanacak, diğer yandan mesleki becerilerini geliştirmeye devam edecekler" diyen Erdoğan, İŞKUR'un da kalıcı istihdam için çalışmalar yürüteceğini ifade etti.

"KADINLAR AFETLERİN YÜKÜNÜ DAHA AĞIR TAŞIYOR"

Konuşmasında afetlerin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çeken Emine Erdoğan, "Ne yazık ki kadın ve çocuklar afetlerin etkilerini çoğunlukla daha ağır bir şekilde yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kadınların afet sonrası süreçte hem aileyi ayakta tutmak hem de ekonomik sorumluluk üstlenmek zorunda kaldığını belirten Erdoğan, kadınların güçlendirilmesinin bölgenin yeniden ayağa kalkması açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.