Dijital ekonomide Türk dünyası hamlesi! Resmi Gazete’de yayımlandı

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasında dijital ekonomide iş birliğini güçlendirecek anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye ile Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki ekonomik iş birliğini dijital alana taşıyan önemli adım resmiyet kazandı. 6 Kasım 2024'te Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te imzalanan anlaşma, üye ülkeler arasındaki dijital ekonomi entegrasyonunu artırmayı hedeflerken, "Türk Devletleri Teşkilatına Üye Devletlerin Hükümetleri Arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması"nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BİŞKEK'TE İMZALANDI, RESMEN YÜRÜRLÜKTE

Kanunda, söz konusu anlaşmanın 6 Kasım 2024 tarihinde Bişkek'te imzalandığı hatırlatılarak, onaylanmasının uygun bulunduğu ifade edildi. Böylece Türk devletleri arasında dijital ekonomi alanındaki ortak çalışmalar için hukuki zemin daha da güçlendirildi.

TÜRK DÜNYASINDA DİJİTAL ENTEGRASYON

Yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte, üye ülkeler arasında dijital ticaret, teknoloji ve ekonomik iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik süreçlerin hız kazanması bekleniyor.

Kanunda ayrıca, anlaşmaya ilişkin hükümlerin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği belirtildi. Bu adım, Türk dünyasının dijital dönüşüm vizyonunda kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.