Olay, 16 Haziran'da öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Yapraklı Koy Plajı'nda meydana geldi. Mersin'in Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda Hasan Sakar, Gökhan Güven, Adil Metehan Haciboncuk ve Oğulcan Çetin isimli şahısların, sözlü tartışma yaşadıkları Murat Acar'ı sopa ve cam şişe ile başına vurmak suretiyle yaraladıkları tespit edildi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerden Hasan Sakar, Gökhan Güven ve Adil Metehan Haciboncuk, talep doğrultusunda çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı. Şüpheli Oğulcan Çetin ise talep doğrultusunda adli kontrol kararı verildi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren eylemlere karşı mücadelenin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla süreceğini bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, turizm bölgelerindeki huzur ve güven ortamının, devletin vazgeçilmez önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Konuyla ilgili tavizsiz bir tutum sergilediklerinin altını çizen Gürlek, Mersin'in Silifke ilçesinde bir vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan müessif bir olayın yaşandığını hatırlattı.

Olaya ilişkin adli sürecin derhal başlatılıp, yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüphelinin tutuklandığını, bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir. Bu kapsamda turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden şahıslar ile 'hanutçuluk' faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapılar adli makamlarımızın yakın takibindedir. Bireysel mağduriyetlerin yanı sıra ülkemizin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren bu tür eylemlere karşı mücadelemiz hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürecektir."

Gürlek, Bakanlık olarak toplumsal huzuru bozan, şiddete başvuran ve hukuku çiğneyen hiçbir yapıya geçit vermeyeceklerini, İçişleri Bakanlığı ve ilgili tüm kurumlarla tam bir koordinasyon içinde hukuki süreçlerin takipçisi olacaklarını ifade etti.