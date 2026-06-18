Özel ve 11 vekilin dokunulmazlık dosyası TBMM'de! Detaylar A Haber'de

TBMM Başkanlığına, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.

TBMM Başkanlığına, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Karma Komisyona, CHP Grup Başkanı Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın dosyaları sevk edildi.

ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDAKİ DOSYA SAYISINDA ŞOK ARTIŞ

Meclis Başkanlığı'na sunulan yeni dosyalar arasında en dikkat çeken isimlerden biri olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında iki yeni fezleke daha sisteme girdi. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Özgür Özel hakkında hazırlanan dosyalar Meclis Başkanlığına ulaştı. Daha önce de 56 fezleke Özgür Özel hakkında hazırlanmıştı, yeni fezlekelerle birlikte bu sayı 58'e ulaşmış oldu" sözleriyle, ana muhalefet lideri üzerindeki hukuki kıskacın daraldığını aktardı.

MUHALEFETİN ÖNDE GELEN İSİMLERİ LİSTEDE

Sadece Özgür Özel değil, muhalefetin birçok etkili ismi de bu yeni dokunulmazlık dalgasından etkilendi. İlter Yeşiltaş, "Meclis Başkanlığı'na CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu" ifadelerini kullanarak, listenin geniş kapsamlı olduğunu vurguladı.

İYİ Parti'nin önemli isimlerinden Turhan Çömez hakkındaki dosya da Meclis'in sıcak gündem maddeleri arasındaki yerini aldı.

MUSTAFA SARIGÜL VE DİĞER VEKİLLER İÇİN FEZLEKE YAĞMURU

Gelen dosyalar sadece iki isimle sınırlı kalmadı; CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında da iki ayrı dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı.

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, sürece dair teknik detayları paylaştığı açıklamasında; İsmet Güneşhan, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Ulaş Karasu, Süleyman Bülbül, Cemal Enginyurt, Cevdet Akay, Hakan Şeref Olgun, Mesut Doğan ve Ahmet Şık'a ait fezlekelerin de Meclis Başkanlığı'na teslim edildiğini bildirdi. Bu isimler hakkındaki dosyalar, Meclis'teki hukuki trafiği daha da hızlandırdı.

DOSYALAR KARMA KOMİSYON'A HAVALE EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen bu kritik tezkereler için Meclis mekanizması vakit kaybetmeden işletilmeye başlandı. İlter Yeşiltaş, "Bu dosyalar Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi" şeklinde konuşarak, dosyaların değerlendirme sürecinin resmen başladığını duyurdu.

KARMA KOMİSYON'DA KRİTİK MESAİ BAŞLIYOR

Şimdi tüm gözler, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a çevrilmiş durumda. İlter Yeşiltaş, "Karma Komisyon'da fezlekeler değerlendiriliyor" sözleriyle, önümüzdeki günlerde bu dosyaların içeriğine dair yapılacak incelemelerin ve çıkacak kararların Türk siyasetinde tarihi bir tanıklığa sahne olabileceğinin sinyalini verdi.