İstanbul Havalimanı'na ulaşım 30 dakikaya düşecek! Başkan Erdoğan yarın hizmete açacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy Kesimi ile birlikte Bakanlık tarafından İstanbul’a kazandırılan toplam raylı sistem hattı uzunluğunun 180 kilometreye ulaştığını kaydetti. Bakan Uraloğlu, “Başakşehir ve Küçükçekmece’de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullu vatandaşımız doğrudan Halkalı-Gayrettepe arasında seyahat edebilecek” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacak Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Halkalı-Arnavutköy kesimini inceledi. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yarın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle; İstanbul'un raylı sistem tarihine yeni bir mühür vuracak 69 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ve en hızlı Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattının son etabı Halkalı-Arnavutköy kesimini hizmete sunarak; İstanbul'un kent içi raylı sistem ağını güçlendirecek en önemli projelerden birini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacağız."

"GELECEĞE DÖNÜK VİZYONUN TEMEL DİREKLERİ" Dünyanın büyük metropollerinde olduğu gibi İstanbul'da da ulaşım sorununu kalıcı olarak çözmenin yegâne yolunun yeraltı raylı sistemlerini yaygınlaştırmak olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bakın İstanbul gibi büyük metropoller, milyonlarca insanın hayat ritmini, ticaret akışını, üretim gücünü ve ekonomik nabzını tek bir bedende birleştiren dev canlılar gibidir. Kent içi raylı sistemler de bu yaşayan sisteminin en kritik ve vazgeçilmez parçasıdır." diye konuştu. Uraloğlu, raylı sistemlerin yalnızca yolcu taşıyan ulaşım modu olmanın çok ötesinde; modern şehirlerin sürdürülebilir büyümesinin, dengeli gelişiminin ve geleceğe dönük vizyonunun temel direkleri olduğunu kaydetti. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Trafik keşmekeşini ortadan kaldırarak insanlara değerli zamanlarını geri verir. Bu zaman, sevdikleriyle daha kaliteli anlar yaşamalarına, aileleriyle daha sık bir araya gelmelerine ve kendilerine, hobilerine, sağlıklarına daha fazla vakit ayırmalarına imkân tanır. Çevreye duyarlı teknolojileriyle hava kirliliğini önemli ölçüde azaltır, karbon ayak izini küçültür ve çocuklarımızın, torunlarımızın yaşayacağı daha temiz bir doğaya katkı sağlar. Ayrıca yeni hatlar ve istasyonlar, dokunduğu her bölgenin ekonomik canlılığını yükseltir; gayrimenkul değerlerini artırır, yeni istihdam alanları oluşturur ve ticareti canlandırır."

"İSTANBUL'A KAZANDIRILAN TOPLAM RAYLI SİSTEM HATTI UZUNLUĞU 180 KİLOMETREYE ULAŞTI" Uraloğlu, raylı sistemlerin hız, güvenlik, konfor ve sürdürülebilirlik ekseninde, 21. yüzyıl şehirlerinin olmazsa olmaz altyapısı olduğunu vurguladı. Bu anlayış ve vizyonla da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Türkiye'nin dört bir yanında kent içi raylı sistem yatırımlarını sürdürdüklerini ifade etti. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Ülkemizde yarın açılışını gerçekleştireceğimiz Halkalı -Arnavutköy kesimi ile birlikte 1.058 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 452 kilometresini Bakanlık olarak biz inşa ettik. Şu anda da 116 kilometrelik yeni hat yapımlarımız sürüyor. 283 kilometrelik yeni hattımız ise planlama aşamasındadır." İstanbul'un trafiğini kalıcı olarak rahatlatmanın yolunun güçlü bir raylı sistem ağı olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Bu doğrultuda bugüne kadar; asrın projesi MARMARAY ve Gebze-Halkalı Banliyö Hattı ile birlikte Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Arnavutköy kesimi, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metrosu, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metrosu ve yarın açılışını gerçekleştireceğimiz 22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimi ile birlikte Bakanlığımızca İstanbul'a kazandırılan toplam raylı sistem hattı uzunluğu 180 kilometreye ulaştı." şeklinde konuştu. "İSTANBUL GENELİNDE BAKANLIK OLARAK İNŞA ETTİĞİMİZ TOPLAM HAT UZUNLUĞU YAKLAŞIK 191 KİLOMETREYE ULAŞACAK" İstanbul'un kentiçi ulaşım ağını güçlendiren dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hizmete aldıklarını ve yenilerini de hizmete sunmaya devam ettiklerini anlatan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şu anda 4,5 km uzunluğundaki Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'mızla birlikte bu hattı Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak 6,3 km'lik Yavuztürk-Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı olmak üzere; Yaklaşık 11 kilometre hatta daha çalışmalarımız sürüyor. Bu hatlarımızda tamamlandığında İstanbul genelinde Bakanlık olarak inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu yaklaşık 191 kilometreye ulaşacaktır." "TÜRKİYE'NİN EN UZUN VE EN HIZLI, DÜNYANIN DA EN UZUN METRO HATLARINDAN BİRİNİ TAMAMLAMIŞ OLDUK" Uraloğlu, 16 istasyondan oluşan 69 km uzunluğundaki Gayrettepe – İstanbul Havalimanı – Halkalı Metro Projesini; İstanbul Havalimanı'nı merkeze alarak 37,5 km uzunluğunda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve 31,5 km uzunluğunda Halkalı İstanbul Havalimanı Metrosu olarak iki ayrı koldan çalışmaya başlayarak hayata geçirdiklerini söyledi. Gayrettepe'den Halkalı'ya kesintisiz bağlantı sağlayacak hattın Gayrettepe'den Arnavutköy'e kadar olan 47 kilometrelik kesimini önceki yıllarda İstanbullu vatandaşların hizmetine sunduklarını hatırlatan Uraloğlu, "Şimdi arkadaşlar aslında biz yarın hizmete açacağımız Halkalı-Arnavutköy Kesimi ile 69 km uzunluğuyla tamamı yeraltında olan metro sınıfında; Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzun metro hatlarından birini tamamlamış olduk." dedi.