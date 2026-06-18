MSB’den SAMP-T açıklaması: Konya’ya konuşlandırıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP/T Hava Savunma Sistemi’nin bugün 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında (Konya) konuşlandırıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor, söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısı sonrası basın mensuplarının soruları yanıtlandı. ABD-İran anlaşması ile ilgili sorulan soruya Bakanlık şu cevabı verdi:

"ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor, söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Ülkemiz, bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen yaklaşımını sürdürmekte; sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünü desteklemektedir. Bu kapsamda, mutabakatın korunması ve sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından ilgili tüm tarafların sağduyulu, itidalli ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de yakından takip edilmektedir. Enerji arz güvenliği, deniz ticareti ve seyrüsefer emniyetinin korunması küresel istikrar açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz, uluslararası hukuk çerçevesinde bu alanlarda yürütülecek çalışmalara katkı sağlamaya hazırdır."

KONYA'DA KONUŞLANDIRILAN SAMP-T VE ÇELİK KUBBE



Konya'da konuşlandırılan SAMP-T ve Çelik Kubbe ile ilgili sorulan soru üzerine, "NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP/T Hava Savunma Sistemi bugün 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlandırılmıştır. Ayrıca ülkemiz, değişen tehdit ortamını dikkate alarak yerli ve millî hava savunma sistemlerimizin geliştirilmesi sürdürmektedir. Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterindeki Siper Hava Savunma Silah Sistemi, 12 Haziran'da Sinop Atış Alanı'nda gerçekleştirilen test kapsamında yüksek süratli ve manevra kabiliyetine sahip Süper Şimşek hava hedefini başarıyla imha ederek "Tam Harekât Kabiliyeti"ne ulaşmıştır. Çelik Kubbe projesiyle yürütülen tüm çalışmaların temel amacı, ülkemizin çok katmanlı hava ve füze savunma kapasitesini güçlendirmek, caydırıcılığını artırmak ve millî güvenliğini en üst seviyede teminat altına almaktır" denildi.

MİSAFİR ASKERİ PERSONELİN TÜRKİYE'DEKİ KOMANDA EĞİTİMLERİ



Misafir askeri personelin Türkiye'deki komanda eğitimlerinin sorulması üzerine şu cevap verildi:

"Bakanlığımız tarafından, birçok dost ve müttefik ülke ile imzalanan ikili anlaşmalar kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir. Hâlihazırda, Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı/Isparta'da Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mali, Libya'nın her iki tarafı ve Somali olmak üzere 5 dost ve müttefik ülkeden toplam 503 Misafir Askerî Personele eğitim verilmektedir. Ayrıca, 2026-2027 Misafir Askerî Personel Kontenjan Planı kapsamında 16 ülkeden (Azerbaycan, Burundi, Bangladeş, Gine, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kuzey Makedonya, Libya, Macaristan, Mali, Moğolistan, Özbekistan, Senegal, Somali, Türkmenistan) toplam 448 personele eğitim kontenjanı tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde dost ve müttefik ülkelerden iletilen ilave kontenjan talepleri doğrultusunda bu sayıda artış meydana gelmesi öngörülmektedir."

NATO ZİRVESİ İLE İLGİLİ SON DURUM



NATO Zirvesi kapsamında gelinen son durumun sorulması üzerine bakanlık kaynakları, "NATO Ankara Zirvesi'ne yönelik hazırlıklarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda devam etmektedir. Bakanlığımızın sorumluluğunda yürütülen faaliyetler kapsamında; tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Ay-Yıldız Karargâhımızda konuk Savunma Bakanları ile beraberlerindeki heyetler onuruna Karargâhın Yıldız bölümünde bir resepsiyon düzenlenecektir." dedi.

TERÖRLE MÜCADELE



Savunma ve güvenlik için var gücüyle çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetler kapsamında hafta içerisinde 6 PKK'lı terörist daha teslim oldu. Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edildi.

HUDUT GÜVENLİĞİ



Kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında hafta boyunca sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 376 şahıs yakalandı, 2 bin 112 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 534, engellenen kişi sayısı da 38 bin 305 oldu. Hafta içerisinde ayrıca, Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 778 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.