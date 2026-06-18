Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kızına tokat atması nedeniyle yaşanan tartışmaya müdahil olan Uğur Deniz'i 15 gün sonra eşinin gözü önünde bıçaklayarak öldüren Ersin K. müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cinayete yardım ettiği gerekçesiyle yargılanan 15 yaşındaki kızı B.K.'ye ise 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin davada karar çıktı.

Olay, 30 Temmuz 2025 tarihinde saat 22.00 sıralarında Karamürsel Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Halı Sahalar mevkiinde meydana geldi.

15 GÜN SONRA EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE CİNAYET

Eşiyle birlikte sahilde yürüyen Uğur Deniz (35), daha önce kavga ettiği Ersin K. ile karşılaştı. Yanındaki bıçağı çıkartan Ersin K., Uğur Deniz'i eşinin gözleri önünde bıçakladı. Ağır yaralanan Deniz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından Ersin K. ve 15 yaşındaki kızı B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında Ersin K.'nın olaydan yaklaşık 15 gün önce kızı B.K.'ye geç geldiği gerekçesiyle yolda tokat attığı, yoldan geçen bir kadının tepki göstermesi üzerine çıkan tartışmaya Uğur Deniz'in de dahil olduğu öğrenildi.

Ersin K. ifadesinde Deniz'in kendisine küfrederek çocuklarının yanında darbettiğini ve haftalar sonra aynı bölgede karşılaşınca cinayeti işlediğini söyledi.

SAVCI MÜEBBET HAPİS TALEP ETTİ

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ersin K. ve B.K. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında Ersin K.'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını, B.K.'nin ise "yardım etme" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Olayda adı geçen 12 yaşındaki N.D. için ise beraat istendi.

"BABA VE KIZ İŞTİRAK İRADESİ İÇİNDE HAREKET ETTİ"

Maktul Uğur Deniz'in ailesinin avukatı, eylemin tasarlanarak işlendiğini savunarak sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Avukat, "Sanık, maktulü 15 gün boyunca izliyor ve eylemi tasarlıyor. Baba ve kız iştirak iradesi içinde tasarlayarak eylemi gerçekleştirmişlerdir" ifadelerini kullandı.

"KIZIMIN TAHLİYESİNİ İSTİYORUM"

Karar öncesi son sözü sorulan Ersin K., kızının suçsuz olduğunu öne sürerek, "Kızımın cezalandırılmasını istemiyorum, onun tahliyesini istiyorum. Ben ise tahliyemi istemiyorum" dedi.

B.K. ise suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti.

BABA MÜEBBET ALDI, KIZI TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, Ersin K.'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Heyet, B.K.'ye "yardım etme" suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası vererek tahliyesine hükmetti.

Olayda adı geçen 12 yaşındaki N.D. ise beraat etti.