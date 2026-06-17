Bakan Kurum AK Parti Kartal İlçe Başkanı Göksoy ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Kartal İlçe Başkanı Haydar Göksoy ile bir araya geldi. Görüşmede, ilçede uzun süredir beklenen önemli bir adımı daha hayata geçirdiklerini belirten Kurum "Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturacak, Kartal'daki kentsel dönüşüm sürecini de hızlandıracak bu adımın ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.