ANSET soruşturmasında kritik gelişme! Cansel Tuncer'in mal varlığına el konuldu

Antalya'da ANSET'e yönelik yolsuzluk ve ihale usulsüzlüğü soruşturması kapsamında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'in mal varlıklarına el konulurken, eşi ve kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada üçüncü dalga operasyonla çember daralırken, taşınmaz edinimlerinde tespit edilen açıklanamayan para transferleri dikkat çekti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ANSET'e yönelik yürütülen soruşturmada yeni ve dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet", "suçtan elde edilen gelirin aklanması" ve "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçlamalarıyla sürdürdüğü soruşturmada üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi.

İKİNCİ DALGA OPERASYONU

Bilirkişi raporunda yer alan tespitler doğrultusunda ihale onay makamı, ihale komisyonları ile muayene-kabul ve kontrol teşkilatlarında görev alan şüphelilere yönelik 13 Mayıs'ta ikinci dalga operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 25 kişiden 2'si tutuklandı, 11'i adli kontrol olmak üzere 23'ü serbest bırakıldı. Usulsüzlük tespit edilen ihalelerde görev alan bazı belediye çalışanlarının, yapılmayan işleri yapılmış gibi göstererek mal ve hizmet alımına ilişkin evrak düzenledikleri ve bu belgeleri ihale komisyonu üyelerine imzalattıkları yönünde ifadeler bulunduğu iddia edildi. Ayrıca, tutuklu Genel Sekreter Cansel Tuncer'e ait taşınmazların edinimlerinde açıklanamayan para transferleri tespit edildiği kaydedildi.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Bu kapsamda, dün gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonda, belediye çalışanı 8 kişi ile Tuncer'in eşi V.T. ve kayınvalidesi N.T. olmak üzere toplam 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Tuncer'in eşi V.T. ve kayınvalidesi N.T., şube müdürü B.A., vardiya amiri D.A., vardiya amiri E.B., eğitmen N.I., büro memuru R.S.Ö., kültürel hizmet görevlisi S.Ü. ve eğitmen Ş.A., operasyon kapsamında gözaltına alındı. Arkeolog M.Ş.'nin ise İstanbul'a davet edilmek suretiyle temin edilerek ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için bugün adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında tutuklu Genel Sekreter Cansel Tuncer'in mal varlıklarına el konuldu.