Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET’e yönelik yürüttüğü ‘rüşvet’ ve usulsüz ihale soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Antalya merkezli Adana ve Ankara’da gerçekleştirilen baskınlarda gözaltına alınan 25 şüpheliden 2’si tutuklanırken, soruşturmanın belediye içindeki para trafiği ve “suçtan elde edilen gelirin aklanması” iddiaları üzerinden derinleştiği öğrenildi.

Antalya'da belediye iştiraki ANSET üzerinden yürütülen soruşturma yeni bir boyut kazandı. Savcılığın talimatıyla gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, dosyada kritik para transferlerinin mercek altına alındığı belirtildi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ANSET tarafından yapılan ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve suç gelirlerinin çeşitli para transferleriyle aklanmaya çalışıldığı iddia edildi. Bunun üzerine 13 Mayıs'ta Antalya merkezli Adana ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli emniyete götürülürken, soruşturmanın yeni isimlere uzanabileceği değerlendiriliyor.

DOSYADA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Soruşturmanın ilk ayağında, 30 Nisan'da düzenlenen operasyonda aralarında eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'in de bulunduğu 35 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı. O operasyon kapsamında 15 kişi tutuklanmıştı.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 16 kişiden 3'ü savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Hakim karşısına çıkarılan 13 şüpheliden Okan A. ile Olan Y. tutuklandı. Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın genişletilerek sürdüğü öğrenildi.