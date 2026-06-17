Afrika açılımında yeni adım! Türkiye ile Burundi arasında stratejik iş birliği hamlesi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’da Burundi Dışişleri Bakanı Edouard Bizimana ile Türkiye-Burundi 1'inci Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nın ardından tutanak imzaladı. Burundi'nin Afrika Birliği Dönem Başkanlığı'nı yürüttüğü süreçte gerçekleştirilen kritik toplantıda, ticaretten savunmaya uzanan geniş iş birliği alanlarında yeni adımlar masaya yatırıldı. Güler, toplantının yalnızca ikili ilişkileri değil, Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki bağları da güçlendireceğini vurgulayarak dikkat çeken mesajlar verdi.

Türkiye ile Burundi arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı. Ankara'da düzenlenen Türkiye-Burundi 1'inci Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı sonrasında taraflar iş birliğini derinleştirecek yol haritasına imza attı. Toplantının ardından konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Afrika vizyonuna vurgu yaptı.

"AFRİKA İLE İŞ BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRECEK"

Burundi'nin 2026 yılında Afrika Birliği Dönem Başkanlığı'nı üstlenmesini kutlayan Bakan Güler, toplantının önemine dikkat çekerek, "Bugün Türkiye-Burundi Karma Ekonomik Komisyonunun ilk toplantısını icra için Burundi'nin Afrika Birliği Dönem Başkanlığını yürüttüğü bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın ikili ilişkilerimizin ileriye taşınmasının yanı sıra ülkemiz ile Afrika kıtası arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine de katkı sunacağına inanıyorum. Burundi ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmeye büyük önem veriyoruz. İlişkilerimizi derinleştirmeye yönelik güçlü iradeye sahip olmamız firmalarımızı da cesaretlendirmektedir." dedi.

TİCARETTEN SAVUNMAYA GENİŞ İŞ BİRLİĞİ

Güler, Burundi heyetiyle gerçekleştirilen görüşmelerde ticaret, yatırım, tarım, enerji, eğitim, ulaştırma ve askeri iş birliği başta olmak üzere birçok stratejik alanın ele alındığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Eş Başkan ile ticaret, yatırım, tarım, enerji, eğitim, ulaştırma ve askeri iş birliği gibi stratejik alanlarda kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk. Bu kapsamda bir toplantı tutanağını da imzalayacağız.

"YOL GÖSTERİCİ BİR BELGE NİTELİĞİNDE"

Bu tutanak; ticaret, müteahhitlik, enerji ve madencilikten eğitime, sanayiye, bilim ve teknolojiden hayvancılık, ormancılık ve ulaştırmaya kadar geniş bir yelpazede atılacak somut adımlar için yol gösterici bir belge niteliği de taşımaktadır. Sözlerime son verirken Birinci Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantımızın ülkelerimiz için hayırlı bir başlangıç olmasını temenni ediyor, teknik heyetlerimizin özverili katkıları için teşekkürlerimi sunuyor ve konuk heyet üyelerini ülkemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum"

Toplantının iki ülke açısından yeni bir başlangıç olduğunu belirten Güler, teknik heyetlere teşekkür ederek Burundi heyetini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.