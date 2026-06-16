MEB'in yapay zekâ destekli 'DİLİM' projesi tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, yapay zekâ destekli yeni platformu DİLİM Projesi ile eğitimde dijital dönüşüm vizyonunu güçlendiriyor. Platform, Türkçe ve İngilizce öğrenimini her yaştan kullanıcı için erişilebilir hale getiriyor.

Konuyla ilgili olarak İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen DİLİM Projesi, yapay zekâ destekli dil öğrenme altyapısıyla eğitimde dijital dönüşüm vizyonumuza katkı sunuyor. Türkçe ve İngilizce öğrenimini destekleyen platform; kişiselleştirilmiş öğrenme, ölçme-değerlendirme ve gelişim takibi kullanıcıya erişilebilir bir öğrenme ortamı sağlıyor" denildi.