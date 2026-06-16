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Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yaz güneşi yerini sağanağa bırakacak

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Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yaz güneşi yerini sağanağa bırakacak

Türkiye önümüzdeki günlerde hava durumu açısından oldukça hareketli bir döneme giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarafından yayımlanan 5 günlük yeni hava tahmin raporuna ve güncel verilere göre, ülkemiz iki farklı hava kütlesinin ardışık etkisi altında kalacak. Haftanın ilk günlerinde yaz sıcağı ve yüksek sıcaklıklar etkili olurken, ilerleyen günlerde ise gök gürültülü sağanak yağışlar yurdun büyük bölümünde etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye önümüzdeki günlerde iki farklı hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Haftanın ilk günlerinde güney ve batı bölgelerinde termometreler yükselirken, haftanın ilerleyen günlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar ülkenin büyük bölümünü esir alacak.

Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yaz güneşi yerini sağanağa bırakacak - 1

O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yaz güneşi yerini sağanağa bırakacak - 2

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU PAYLAŞILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaştı.

16 Haziran Salı hava tahmin raporu16 Haziran Salı hava tahmin raporu

16 HAZİRAN SALI: TRAKYA VE YÜKSEKLER TETİKTE!

Haftanın ilk gününde güney ve batı bölgelerinde termometreler yüksek seviyelerde seyrediyor. Yurdun çok büyük bir bölümü az bulutlu ve güneşli bir gün geçirirken, yağışlar sadece kısıtlı alanlarda yerel olarak yüzünü gösterecek.

Marmara'da İstanbul ve Bursa çevreleri güneşin tadını çıkarırken, Trakya sınırındaki Edirne ve Kırklareli hattında öğleden sonra gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak.

Akdeniz ve Doğu Anadolu'da kıyılar ve batı kesimler açık; ancak Toroslar mevkii ile Erzurum, Kars ve Van çevreleri yerel sağanak yağışlara teslim olacak.

Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ise tamamen açık ve sıcak bir gün geçirecek.

17 Haziran Çarşamba hava tahmin raporu17 Haziran Çarşamba hava tahmin raporu

17 HAZİRAN ÇARŞAMBA: KARADENİZ'DE SAĞANAK

Çarşamba günü itibarıyla hava kütlelerinde kırılma başlıyor ve parçalı bulutlu hava etkisini artırıyor.

Karadeniz Bölgesi bugünden itibaren yağışlı sistemin ana merkezlerinden biri haline geliyor. Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu sınır hattında şimşekli yağışlar etkisini sürdürürken, yurdun güney ve iç kesimleri güneşli havasını son kez koruyacak.

18 Haziran Perşembe hava tahmin raporu18 Haziran Perşembe hava tahmin raporu

18 HAZİRAN PERŞEMBE: YAĞIŞ DALGALAR HALİNDE BATIDAN GİRİYOR

Haftanın ilerleyen günlerinde gök gürültülü sağanak yağışların ülkenin büyük bölümünü esir alacağı o döneme giriliyor. Batıdan gelen serin ve yağışlı hava kütlesi yurdu kaplamaya başlıyor.

Marmara ve Ege'nin tamamı gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına giriyor.

İç Anadolu'nun batısı (Eskişehir ve çevresi) ile Batı Karadeniz'de sağanak etkili olacak. Akdeniz ve Güneydoğu sınırları dışında kalan yerlerde hava tamamen bozuyor.

19 Haziran Cuma hava tahmin raporu19 Haziran Cuma hava tahmin raporu

19 HAZİRAN CUMA: 4 BÖLGEN SAĞANAĞA TESLİM

Meteoroloji haritasında en dikkat çekici gün Cuma olarak öne çıkıyor. Yağışlı hava kütlesi Türkiye'yi neredeyse tamamını etkisi altına alıyor.

Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin istisnasız tamamı gök gürültülü sağanak yağış kütlesinin altında kalacak.

Yağışlar Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey kesimlerine de sıçrarken, Akdeniz'in iç hatları da bu durumdan etkilenecek.

20 Haziran Cumartesi hava tahmin raporu20 Haziran Cumartesi hava tahmin raporu

20 HAZİRAN CUMARTESİ: HAFTA SONU YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR!

5 günlük tahmin haritasının son gününde de yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Hafta sonu planı yapan vatandaşlara uyarı; Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar geniş çaplı olarak etkisini sürdürmeye devam edecek.

Doğu Anadolu'nun iç hatları yer yer yağışlı geçecek.

Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yaz güneşi yerini sağanağa bırakacak - 3

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, batısının parçalu bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C

Pazçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yaz güneşi yerini sağanağa bırakacak - 4

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yaz güneşi yerini sağanağa bırakacak - 5

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yaz güneşi yerini sağanağa bırakacak - 6

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yaz güneşi yerini sağanağa bırakacak - 7

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu

Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yaz güneşi yerini sağanağa bırakacak - 8

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yaz güneşi yerini sağanağa bırakacak - 9

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yaz güneşi yerini sağanağa bırakacak - 10

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

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