Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yaz güneşi yerini sağanağa bırakacak

16 Haziran Salı hava tahmin raporu

16 HAZİRAN SALI: TRAKYA VE YÜKSEKLER TETİKTE!

Haftanın ilk gününde güney ve batı bölgelerinde termometreler yüksek seviyelerde seyrediyor. Yurdun çok büyük bir bölümü az bulutlu ve güneşli bir gün geçirirken, yağışlar sadece kısıtlı alanlarda yerel olarak yüzünü gösterecek.

Marmara'da İstanbul ve Bursa çevreleri güneşin tadını çıkarırken, Trakya sınırındaki Edirne ve Kırklareli hattında öğleden sonra gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak.

Akdeniz ve Doğu Anadolu'da kıyılar ve batı kesimler açık; ancak Toroslar mevkii ile Erzurum, Kars ve Van çevreleri yerel sağanak yağışlara teslim olacak.

Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ise tamamen açık ve sıcak bir gün geçirecek.