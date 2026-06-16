Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı: Yaz güneşi yerini sağanağa bırakacak
Türkiye önümüzdeki günlerde hava durumu açısından oldukça hareketli bir döneme giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarafından yayımlanan 5 günlük yeni hava tahmin raporuna ve güncel verilere göre, ülkemiz iki farklı hava kütlesinin ardışık etkisi altında kalacak. Haftanın ilk günlerinde yaz sıcağı ve yüksek sıcaklıklar etkili olurken, ilerleyen günlerde ise gök gürültülü sağanak yağışlar yurdun büyük bölümünde etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye önümüzdeki günlerde iki farklı hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Haftanın ilk günlerinde güney ve batı bölgelerinde termometreler yükselirken, haftanın ilerleyen günlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar ülkenin büyük bölümünü esir alacak.
O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU PAYLAŞILDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaştı.