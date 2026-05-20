İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Dijital vesayetin dominasyonu altında kalmayacağız"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Sanal, dijital dünyanın, dezenformasyon başta olmak üzere birçok konunun farkında olmamızı gerektirdiği bir noktadayız. Algoritmalar tarafından yönlendirilmeyeceğiz. Farkında olmadan dijital vesayetin dominasyonu altında kalmayacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen 'Dezenformasyonla Mücadele Ulusal Gençlik Zirvesi 2026'ne katıldı. Zirveye üniversitelerin dezenformasyonla mücadele kulüplerinden öğrenciler de katılım gösterdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yaptığı konuşmada, yalana karşı hakikatin kavgasının her zaman var olduğunu belirtti.

Eski dönemin dezenformasyonlarına yönelik verilen mücadelenin bugün demode olduğunu vurgulayan Duran, "Artık yapay zeka destekli dijital alanda oluşturulan görüntüler, adı 'gerçek' diye konulan bilgiler aslında gerçeğiyle o kadar karışmış durumda ki. Tabii ki inanıyorum siz gençler bu konuda çok daha donanımlısınız ama yine de üzerine çok titizlikle eğilmemiz gereken bir zamana geldik. Çünkü dezenformasyon sadece yanlış bilgi demek değil. Bizim toplumla, devletimizle, dünyayla ilgili algımızı, ben biraz daha ileri gidiyorum, kendimizle, benliğimizle ilgili algıyı oluşturmada dijital dünyanın gerçekten çok büyük etkisi var. Bu kendini algoritmalarla gösteren büyük şirketlerin yönettiği bir vesayet aslında" dedi.

DİJİTAL OKURYAZARLIK VURGUSU

Duran, sanal medya aracılığıyla ülkelerin seçimlerine dahi müdahale edilebildiğini belirterek, "Devletlerin etkisinin azaldığını ya da devletlerin etkisinin yanı sıra birtakım büyük teknoloji şirketlerinin çok etkili olduğunu görüyoruz. Bunlar sadece teknoloji şirketleri değil. Onlar birtakım manifestolar yayınlayarak aslında dünyayı, dünyanın geleceğini nasıl şekillendirmek istediklerini bize açık ediyorlar. Böyle bakınca artık bunun bir yönüyle bizim içinde yaşadığımız çağda, aslında dijital üzerinden nefret, radikalleşme, toplumsal kutuplaşma, manipülasyon ve psikolojik yönlendirmeye çok açık olduğumuz ortaya çıkıyor. Dolayısıyla veri sahibi teknoloji şirketinin hiç de masum olmayan hesaplar içinde olabileceğini varsaymamız gerekiyor" diye konuştu.

Artık daha güçlü bir şekilde şeffaflık, hesap verilebilirlik, etik sorumluluk gibi konular üzerine odaklanılması gerektiğini söyleyen İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İşte bu zirve, sizlerle beraber bunu yapmaya çalışıyor. Bu bilinci daha da güçlendirmeye çalışıyor. Dijital okuryazarlık artık sadece bir teknoloji meselesi değil, bundan daha fazlası. Bilgiyi doğrulama, kaynağı sorgulama, algoritmik yönlendirmeyi fark etme, psikolojik manipülasyonu tanıma ve dijital bağımlılıkla mücadele etme meselesi" ifadelerini kullandı.

"ALGORİTMALAR TARAFINDAN YÖNLENDİRİLMEYECEĞİZ"

Duran, dezenformasyonun bilinçli şekilde yayıldığı dönemlere işaret ederek, "Bu dünyayı iyi bilmek ve kendimizi ona hazırlamak durumundayız. Az önce 'Şirketlerin birtakım manifestoları var' demiştim. Palantir Technologies şirketi buna bir örnek. Çok açık söylediler, dediler ki; 'Bu sadece bir teknoloji rekabeti değil, bu bir jeopolitik üstünlük meselesidir.' Hatta sözlerinin altını biraz daha kazıdığımızda arkasında bir medeniyetin, diğer medeniyetler üzerinde hakim olma arayışı var. Böyle baktığımızda bizim sanal, dijital dünyanın, dezenformasyon başta olmak üzere birçok konunun farkında olmamızı gerektirdiği bir noktadayız. Algoritmalar tarafından yönlendirilmeyeceğiz. Farkında olmadan dijital vesayetin dominasyonu altında kalmayacağız. Biz veri üreteceğiz, ürettiğimiz verileri biz toplayacağız. Kendi değerlerimiz üzerinden dijital alana veri, içerik üreteceğiz. Yapıyoruz da daha güçlü yapacağız daha etkili yapacağız" diye konuştu.

İletişim Başkanlığı'nın faaliyetlerine de değinen Duran, 6 Şubat 2023 depremleri sırasında, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım sırasında Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin paylaşımlarının insanlara doğru bilgiyi sunduğunu belirtti. Duran, "Artık yapay zekayı biz de kullanarak yapay zeka ile üretilmiş olan dezenformasyonları tespit ediyoruz. CİMER ve dezenformasyon bildirim servisi üzerinden yine bu gayretimizi devam ettiriyoruz. Bu çerçevede 74 şehrimizde, üniversitelerde kurulan 102 dezenformasyonla mücadele kulübü faaliyet yürütüyor. Biz de bu faaliyetleri destekliyoruz. İşte bu seçkin topluluk bunun farkında olan dijital dünyanın bilincinin farkında olan öncü bir topluluk" dedi.