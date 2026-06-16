Kayseri'de feci kaza! Otomobil refüje girip alev aldı: Minik bebek yaralandı

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3 YAŞINDAKİ BEBEK YARALANDI

Kaza sonrası otomobilde yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri ise 06 EHV 659 plakalı otomobilde bulunan 3 yaşındaki bebek M.A.K.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.