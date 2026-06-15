Silivri Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 17 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 17 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler sağlık kontrolünden geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler adliyeye sevk edilmeden önce Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.