Ankara Havalimanı için tarihi açılış! İlk iniş Başkan Erdoğan'dan
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk inişiyle hizmete girecek olan Ankara Havalimanı, sivil havacılığın yanı sıra diplomatik ve stratejik görevler üstlenecek. "ANK" koduyla faaliyet gösterecek havalimanı, 7-8 Temmuz’daki NATO Zirvesi kapsamında dünya liderlerini ağırlayacak. 8 ayda tamamlanan projeyle havalimanı geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapabilecek.
Başkentin yeni hava ulaşım üssü olarak inşa edilen Ankara Havalimanı bugün resmen hizmete açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği ilk inişle faaliyete başlayacak olan tesis, sivil havacılığın yanı sıra diplomatik ve stratejik görevleriyle de öne çıkacak.
NATO ZİRVESİ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
"ANK" koduyla operasyonlarına başlayacak Ankara Havalimanı, açılışının ardından kısa süre içinde uluslararası ölçekte önemli bir sınav verecek. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelecek devlet ve hükümet başkanları ilk kez bu havalimanında ağırlanacak. Zirve boyunca dünyanın dikkatini üzerine çekecek tesis, Türkiye'nin organizasyon kapasitesini ve diplomatik gücünü sergileyecek.
MODERN BİR HAVACILIK ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Kapsamlı yatırımlarla yenilenen Ankara Havalimanı, askeri meydan niteliğinden çıkarılarak uluslararası standartlarda bir hava ulaşım merkezine dönüştürüldü. Geniş gövdeli uçakların rahatlıkla kullanabileceği altyapıya sahip olan havalimanı; modern terminal olanakları, yüksek yolcu kapasitesi ve stratejik konumuyla dikkat çekiyor. Yeni tesisin, Ankara'nın küresel ulaşım ağındaki rolünü güçlendirmesi ve başkenti uluslararası hava trafiğinde daha etkin bir konuma taşıması hedefleniyor.
PİST 3 BİN METREYE KADAR UZATILDI
Daha önce 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan pist, yapılan çalışmalarla 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe ulaştırıldı. Böylece büyük gövdeli yolcu uçakları ile devlet uçaklarının güvenli şekilde iniş ve kalkış yapmasının önü açıldı.
44 UÇAK AYNI ANDA PARK EDECEK
Yeni inşa edilen apron alanıyla birlikte havalimanının kapasitesi önemli ölçüde artırıldı. Ankara Havalimanı artık aynı anda 44 uçağa park hizmeti verebilecek.
DEVLET KONUKEVİ VE STRATEJİK BAĞLANTI
Proje kapsamında diplomatik temaslar ve resmi kabuller için 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip Devlet Konukevi ile 310 araç kapasiteli açık otopark inşa edildi. Ayrıca Ankara Havalimanı ile Ay Yıldız Yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım sağlayacak 12,5 kilometrelik bağlantı yolu da tamamlandı.
DEVLET KONUKEVİ VE STRATEJİK BAĞLANTI
|Özellik
|Değer
|Pist uzunluğu
|3.000 metre
|Pist genişliği
|60 metre
|Uçak park kapasitesi
|44 uçak
|Devlet Konukevi
|4.800 m²
|Açık otopark
|310 araç
|Ay Yıldız Yerleşkesi bağlantı yolu
|12,5 km
|NATO Zirvesi güvenliği
|70 bin personel
|Güvenlik gücü
|55 bin polis ve jandarma
EYFEL İLE EŞDEĞER KÖPRÜ
Ankara Havalimanı Bağlantı Yolları Projesi kapsamında inşa edilen 140 metrelik Başkent Havacılık Köprüsü, projenin en dikkat çeken mühendislik eserlerinden biri oldu. Yüksek Hızlı Tren hattı üzerine inşa edilen köprüde, ağırlığı yaklaşık 10 bin ton olan tabliye, Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle yerine yerleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Havalimanı Bağlantı Yolları Projesi kapsamında tamamlanan çalışmalara ilişkin, "Ağırlığı neredeyse Eyfel Kulesi'ne eşdeğer olan köprü tabliyesini 800 ton kapasiteli hidrolik krikolarla itme-sürme yöntemiyle yerine yerleştirdik" dedi. 12,5 kilometrelik bağlantı yolu, Başkent Havacılık Köprüsü ve Ankara Bulvarı Altgeçidi ile Ankara Havalimanı, Kızılay'a sadece 17 kilometre uzaklığa kadar bağlandı.