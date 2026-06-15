Ankara Havalimanı için tarihi açılış! İlk iniş Başkan Erdoğan'dan

"ANK" koduyla operasyonlarına başlayacak Ankara Havalimanı, açılışının ardından kısa süre içinde uluslararası ölçekte önemli bir sınav verecek. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelecek devlet ve hükümet başkanları ilk kez bu havalimanında ağırlanacak. Zirve boyunca dünyanın dikkatini üzerine çekecek tesis, Türkiye'nin organizasyon kapasitesini ve diplomatik gücünü sergileyecek.

Başkentin yeni hava ulaşım üssü olarak inşa edilen Ankara Havalimanı bugün resmen hizmete açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği ilk inişle faaliyete başlayacak olan tesis, sivil havacılığın yanı sıra diplomatik ve stratejik görevleriyle de öne çıkacak.

MODERN BİR HAVACILIK ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Kapsamlı yatırımlarla yenilenen Ankara Havalimanı, askeri meydan niteliğinden çıkarılarak uluslararası standartlarda bir hava ulaşım merkezine dönüştürüldü. Geniş gövdeli uçakların rahatlıkla kullanabileceği altyapıya sahip olan havalimanı; modern terminal olanakları, yüksek yolcu kapasitesi ve stratejik konumuyla dikkat çekiyor. Yeni tesisin, Ankara'nın küresel ulaşım ağındaki rolünü güçlendirmesi ve başkenti uluslararası hava trafiğinde daha etkin bir konuma taşıması hedefleniyor.

PİST 3 BİN METREYE KADAR UZATILDI



Daha önce 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan pist, yapılan çalışmalarla 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe ulaştırıldı. Böylece büyük gövdeli yolcu uçakları ile devlet uçaklarının güvenli şekilde iniş ve kalkış yapmasının önü açıldı.