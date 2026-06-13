AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: "Terörsüz Türkiye süreci emin adımlarla ilerliyor"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Terörsüz Türkiye meselesi bir devlet, millet politikasıdır. Engel olmak isteyenler, bu sürece karşı çıkanlar, silahların bırakılmasını istemeyenler var. Çatışmaların devam etmesini isteyenler ile birlikte içerden ve dışarıdan bu sürece engel olmak isteyenlere rağmen Terörsüz Türkiye süreci 1,5 yıldır yavaş ama emin adımlarla ilerlemektedir. Yakında yeni düzenlemelerin yapılması gündemdedir." dedi.
İstanbul Suriçi Grubu Derneği tarafından Fatih'teki bir otelde düzenlenen "Siyaset, Ekonomi, Medeniyet Buluşmaları" programında konuşan Yayman, 314'üncüsü gerçekleşen buluşmanın bir rekor olduğunu kaydetti.
Yayman, Türkiye'nin Geleceğinde AK Parti'nin rolü başlığıyla yaptığı konuşmasında önce Türkiye'nin kısa dönem tarihinden söz ederek, tarih boyunca yaşanan darbelerin yanı sıra Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da düzenlediği darbe girişiminin darbeler tarihinde başka bir sayfa açtığını, milletini tehdit olarak gören, devletine küskün bir sistemden 3 Kasım 2002'de AK Parti iktidarıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözüyle Türkiye'de yeni bir dönem başladığını kaydetti.
AK Parti'nin kuruluşunun ağustos ayında 25'inci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Yayman, "Biz tecrübeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 25 yıllık bir iktidarın nasıl bir şey olduğunu hayal dahi edemezdik. Bunu yazın deseydik, yazamazdık." dedi.
"TÜRKİYE MODEL ÜLKE OLMUŞTUR"
Yayman, "Bize hep şöyle öğrettiler, 'Türkiye yönetilmesi zor bir ülke, Avrupa'nın en büyük yüzölçümüne sahip, Avrupa'nın en büyük nüfusuna sahip. Türkiye'deki sorunların temelinde irade eksikliği vardır, irade olduğu zaman bu sorunlar çözülebilir.' Türkiye uzun süreli siyasal istikrarsızlardan, uzun süreli yönetsel istikrarsızlardan ve toplumsal istikrarsızlardan, iç savaşın yaşandığı, kardeş kavgalarının yaşandığı dönemden bugün artık dünyada gıpta edilen, model ülkelerden birisi haline geldi." ifadelerini kullandı.