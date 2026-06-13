Yerli lokomotif dünya pazarına açıldı! İlk ihracat Tanzanya'ya...

TÜRASAŞ'IN ÜRETİMDEKİ BAŞARISI KITALARI AŞTI



Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticilerinden olan TÜRASAŞ'ın üretimdeki başarısının kıtalara aşarak Afrika'ya ulaştığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "İlk yerli ve milli dizel elektrikli lokomotifimiz DE 10000 Tanzanya demiryolu filosunda hizmet verecek. Bu ihracat, yerli ve milli demiryolu sanayimizin ulaştığı seviyenin ve uluslararası alanda gördüğü güvenin önemli bir göstergesidir." diye konuştu.

TÜBİTAK İLE MİLLİ İŞ BİRLİĞİ



Bakan Uraloğlu, TÜBİTAK KAMAG Projesi kapsamında TÜRASAŞ-TÜBİTAK ortaklığında üretilen 1000 hp üzeri ilk yerli ve milli dizel motor olan Özgün Motor'un Tanzanya'ya ihraç edilecek lokomotifte kullanıldığını kaydetti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: