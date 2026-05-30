Tarımda tarihi zirve: Türkiye buğdayda rekora koşuyor
Küresel gıda krizinin gölgesinde, Türkiye son 66 yılın en bereketli yağışlarıyla hububatta dev bir sıçramaya hazırlanıyor. 23 milyon tonluk tarihi buğday rekoltesi bekleyen üreticinin şimdiki gözü kulağı ise taban fiyatlarında.
Küresel ölçekte gıda arzı endişeleri büyürken, Türkiye'den tarihi bir üretim haberi geldi. İran-İsrail/ABD gerilimi sonrası Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla dünya piyasalarında kıtlık korkusu artarken, Türkiye'de yağışlar tarımı adeta yeniden canlandırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye geneli kümülatif yağışları son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak tarihi bir rekor kırdı.
23 MİLYON TON
Bu gelişme, hububat üretiminde de tarihi bir sıçramanın kapısını araladı. Ulusal Hububat Konseyi'nin mayıs ayı verilerine göre, nisan ayındaki rekor yağışların etkisiyle kuraklık riski azalırken buğday rekolte beklentisi de 23 milyon ton seviyesine yükselerek tarihi bir rekora göz dikti.
"2025-2026 Sezonu Hububat Rekolte Tahmin Raporu" yayımlayan konsey aynı raporda arpa üretiminin de 8.7 milyon ton seviyesine çıkabileceğini açıkladı. Nihai üretim miktarlarında önümüzdeki süreçte dane dolum dönemindeki sıcaklık seyrinin ve mayıs yağışlarının dağılımının belirleyici olacağı, gıda arz güvenliği kapsamında gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.