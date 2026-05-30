Tarımda tarihi zirve: Türkiye buğdayda rekora koşuyor



ÇİFTÇİ ŞÜKÜR DUASINDA

Geçen yıl don ve kuraklıkla mücadele eden üretici bu sezon adeta nefes aldı. "Geçen yıl kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıkıyorduk. Bu sene yağışlar sayesinde şükür duasına çıktık, kurbanlar kestik" diyen çiftçiler, yağışların hububatta yüz güldürdüğünü aktardı. Yağışların verimi artırdığını belirten üreticiler, "Eğer bir aksilik olmaz, artık sıcaklık da yükselirse buğdayda yeni bir rekor kırılabilir" diye konuştu. Bu yıl Hürmüz Boğazı nedeniyle girdi maliyetlerinin çok yükseldiğini belirten çiftçiler, "O nedenle açıklanacak olan buğday alım fiyatı çok önemli.

Cumhurbaşkanımızın da yüzümüzü güldürmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Elmalı, Türkiye'nin son 66 yılın en iyi yağışını aldığına dikkat çekerek, "Hal böyle olunca yeraltı suları da doldu. Toprak suya doydu. Hem hububat hem de meyve için çok güzel bir yağış aldık" dedi. Bazı bölgelerde yağışlar nedeniyle tarım arazilerinin sular altında kaldığını anlatan Elmalı, "Ancak buğday ambarı olarak görülen Konya, Yozgat, Ankara'da bir sıkıntı yok şükür. Yağışlara doyduk artık duamız sıcaklık için. Eğer o da beklediğimiz gibi giderse buğday rekoltesinde tüm zamanların rekoru kırılır" diye konuştu.