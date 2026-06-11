Ankara stadyumu dünyanın 3.'sü olacak! Dev yapıda sona gelindi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ortak paylaşımla TOKİ'nin inşa ettiği stadın yeni görüntülerini paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın iş birliğinde yapımına başlanan Ankara'nın yeni stadyumunda sona gelindi.

Ankara’nın yeni stadı için iki bakandan ortak paylaşım

Ankara'da 2018 yılında yıkılan 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine TOKİ tarafından inşa edilen yeni stadyum kompleksinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yürütülen, yapımı büyük ölçüde tamamlanan stadyum, 160 bin

metrekare kapalı alan üzerine UEFA ve FIFA kriterlerine göre inşa ediliyor.