Başkan Erdoğan'dan LGS’ye girecek gençlere başarı mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın(13 Haziran Cumartesi) gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek milyonlarca öğrenci için bir başarı mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan, gençlere kalpten başarılar dilerken, sınavın tüm eğitim camiasına ve ailelere hayırlı olmasını temenni etti.