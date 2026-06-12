Başkan Erdoğan'dan LGS’ye girecek gençlere başarı mesajı!
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın(13 Haziran Cumartesi) gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek milyonlarca öğrenci için bir başarı mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan, gençlere kalpten başarılar dilerken, sınavın tüm eğitim camiasına ve ailelere hayırlı olmasını temenni etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.
Başkan Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın LGS sınavına girecek genç kardeşlerime kalpten başarılar diliyorum. Sınavın gözümüzün nuru evlatlarımıza, değerli ailelerine, tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Rabb'im zihin açıklığı versin." ifadesini kullandı.