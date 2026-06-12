Başkan Erdoğan'dan Selimiye Camii'nde Kur’an-ı Kerim tilaveti!

Açılış programı kapsamında ilk olarak Selimiye Camii'ne geçen Başkan Erdoğan, burada Cuma namazını eda etti. Namaz öncesinde cami içindeki manevi atmosferi zirveye taşıyan bir gelişme yaşandı; Başkan Erdoğan, Bakara Suresi'ni okuyarak Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de bir dizi önemli açılış ve ziyaret programına katıldı. Programın merkezinde, restorasyon süreci tamamlanan cihan mirası Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılış töreni yer aldı. Selimiye Camii Meydanı'nda düzenlenen törende, caminin açılışının yanı sıra yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılışı ve anahtar teslim töreni de gerçekleştirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan'ın tilaveti, cami içindeki cemaat ve meydanda kurulan ekranlardan töreni takip eden binlerce vatandaş tarafından ilgiyle dinlendi.

HEM İBADETE AÇILIŞ HEM TOPLU YATIRIM ŞÖLENİ

Namazın ardından Selimiye Camii Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine geçen Erdoğan, burada Edirnelilere hitap etti. Sadece Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası açılışı değil, aynı zamanda şehrin çehresini değiştirecek pek çok kamu yatırımı ve projenin de resmi startı verildi. Tören kapsamında, yapımı tamamlanan konut ve iş yerleri için de hak sahiplerine anahtar teslimi yapıldı.