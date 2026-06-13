MİT'ten kredi kartı şebekesine operasyon! Gece gelen mesajlar siber saldırı çıktı
Milli İstihbarat Teşkilatı, çok sayıda vatandaşı etkileyen kredi kartı şebekesini çökertti. MİT’in koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) ortak çalışmaları neticesinde İstanbul ve Kocaeli’de gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) düzenlenen operasyonda çok sayıda kişiyi kredi kartları üzerinden dolandırmaya hazırlanan 3 şüpheli yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) ortak çalışmaları neticesinde İstanbul ve Kocaeli'de kredi kartı şebekesine yönelik operasyon düzenlendi.
MİT ŞÜPHELİ SMS'LER ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ
MİT, 7 Haziran gece saatlerinde çok sayıda vatandaşı etkileyen kredi kartlarında şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin SMS'lerin sabahın ilk saatlerine kadar devam ettiğini tespit etti.
Vatandaşlara ulaşan mesajlarda, kredi kartları üzerinden yüksek tutarlı işlem girişimlerine ilişkin bilgilendirme mesajları ile tek kullanımlık şifrelerin yer aldığı belirlendi.
Olayın organize bir siber faaliyet niteliği taşıdığının değerlendirilmesi üzerine MİT harekete geçti.
Olayın teknik, istihbari, mali ve operasyonel boyutlarını ele alan güvenlik birimleri, finansal güvenliği hedef alan siber faaliyetin geniş kitleleri etkileyebilecek nitelikte olduğunun değerlendirilmesi üzerine ilgili kurumlar arasında eş zamanlı koordinasyon sağladı.