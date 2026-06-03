MEB duyurdu! LGS sınav giriş yerleri açıklandı: İşte 2026 sorgulama ekranı
MEB, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini "e-okul.meb.gov.tr adresinden yayımladı. İşte 2026 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava girecek milyonlarca öğrenci için geri sayım başladı.
SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
MEB, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini "e-okul.meb.gov.tr adresinden yayımladı.
SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | TIKLA ÖĞREN
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere 'e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi' üzerinden ulaşılabilecek.
Fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlükleri aracılığıyla alınabilecek.
Öğrencilerin sınav günü yanlarında mutlaka şu belgeleri bulundurması gerekecek:
- Fotoğraflı sınav giriş belgesi
- Geçerli kimlik belgesi
Yetkililer, eksik belgeyle sınav salonlarına giriş yapılamayacağını hatırlatarak öğrencilerin evraklarını önceden kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.
2026 LGS NE ZAMAN? TARİH DÜNYA KUPASI NEDENİYLE DEĞİŞTİ
A Milli Futbol Takımımız Kosova'yı eleyerek 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı. Dünya Kupası ise haziran ayında oynanacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 LGS oturumlarının yapılacağı günü, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki maç programı ile çakışmaması adına bir gün öne çekti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli maçla çakıştığı için LGS 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak" dedi.
MEB DUYURDU
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı;
"Bakanlığımızca daha önce paylaşılan sınav takvimi doğrultusunda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"ın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılması planlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştu.
Açıklanan 2026 FIFA Dünya Kupası maç takvimine göre A Millî Futbol Takımımızın Avustralya millî takımıyla aynı tarihte Türkiye saatiyle 07.00'de oynayacağı müsabaka sonrasında ülke genelindeki olası kutlama etkinliklerinden doğabilecek hareketlilik, yüksek ses ve trafik yoğunluğu gibi durumların öğrencilerimizin odaklanmalarını ve sınav uygulamasının sağlıklı biçimde yürütülmesini etkileyebileceği değerlendirilmiştir.
Tüm bu hususlar doğrultusunda, 2026 yılı LGS kapsamındaki merkezî sınavın, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılması kararlaştırılmıştır.
Merkezî sınavda yer alan oturum saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup birinci oturum (Sözel Bölüm) saat 09.30, ikinci oturum (Sayısal Bölüm) ise saat 11.30'da başlayacaktır."
LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?
2026 LGS'de öğrenciler, 8. sınıf müfredatındaki kazanımlardan sorumlu olacak. Sınav iki oturum halinde uygulanacak.
Saat 09.30'da başlayacak ilk oturumda adaylara toplam 50 soru yöneltilecek. Oturum süresi 75 dakika olacak.
Sözel bölümde şu dersler yer alacak:
- Türkçe
- T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
- Yabancı Dil
- Sayısal Oturum
İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Bu bölümde öğrencilere toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.
Sayısal bölüm dersleri şöyle:
- Matematik
- Fen Bilimleri