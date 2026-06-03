Fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlükleri aracılığıyla alınabilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere 'e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi' üzerinden ulaşılabilecek.

2026 LGS NE ZAMAN? TARİH DÜNYA KUPASI NEDENİYLE DEĞİŞTİ A Milli Futbol Takımımız Kosova'yı eleyerek 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı. Dünya Kupası ise haziran ayında oynanacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 LGS oturumlarının yapılacağı günü, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki maç programı ile çakışmaması adına bir gün öne çekti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli maçla çakıştığı için LGS 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak" dedi.

MEB DUYURDU

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı;

"Bakanlığımızca daha önce paylaşılan sınav takvimi doğrultusunda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"ın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılması planlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştu.

Açıklanan 2026 FIFA Dünya Kupası maç takvimine göre A Millî Futbol Takımımızın Avustralya millî takımıyla aynı tarihte Türkiye saatiyle 07.00'de oynayacağı müsabaka sonrasında ülke genelindeki olası kutlama etkinliklerinden doğabilecek hareketlilik, yüksek ses ve trafik yoğunluğu gibi durumların öğrencilerimizin odaklanmalarını ve sınav uygulamasının sağlıklı biçimde yürütülmesini etkileyebileceği değerlendirilmiştir.

Tüm bu hususlar doğrultusunda, 2026 yılı LGS kapsamındaki merkezî sınavın, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılması kararlaştırılmıştır.

Merkezî sınavda yer alan oturum saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup birinci oturum (Sözel Bölüm) saat 09.30, ikinci oturum (Sayısal Bölüm) ise saat 11.30'da başlayacaktır."