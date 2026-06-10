Rüşvet ve suç örgütü operasyonunda yeni gözaltılar | Aralarında Özgür Özel'in eski şoförü de var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında Manisa’da operasyon düzenlendi. Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan’ın şoförü Anıl Demir gözaltına alındı. Öte yandan şüphelilerden Cem Yüzer'in eski CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eski makam şoförü olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında bugün Manisa'da operasyon düzenlendi. Soruşturmada görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade beyanları, MASAK raporları ve HTS kayıtları doğrultusunda Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama yapılıp, bazı dijital materyaller ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu.

Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadede, Denizli'de 1 milyon TL teslim ettiğini söylediği Gözaçan'ın da 'Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'Rüşvet' suçlarından tutuklu bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.