Sargı beziyle birlikte bebeğin parmağını kestiler!

Hatay'da hastanede görevli hemşire, serum çıkarma işlemi esnasında sargıyla birlikte 5 aylık Hicran bebeğin parmağını kesti. Ameliyatla parmağı yerine dikilen bebeğin ailesi, sağ başparmağının kesilmesinden sorumlu olan hemşire hakkında şikayetçi oldu.

Altınözü ilçesi Mayadalı Mahallesi'nde yaşayan Abdulkadir Akay'ın 5 ay önce kız evladı Hicran Akay dünyaya geldi. Kurban Bayramı'nın birinci gününde baba Akay, zatürre şüphesiyle evladı Hicran'ı Hatay Eğitim Araştırma Hastanesine getirdi. İddiaya göre, bayramın üçüncü günü serviste tedavisi devam eden bebeğin serumunu kontrol etmek için odaya gelen hemşire, serum bölgesindeki sargıyı kesmeye çalıştığı sırada bebeğin sağ başparmağının üst kısmını da kesti.

Evladının parmağının kesilmesinin ardından Akay ailesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Sevk edildikleri hastanede Hicran bebeğin, parmağı ameliyat edilerek yerine dikildi. Kızının tedavisinin devam ettiğini ifade eden baba Akay, olayın gerçekleştiği hastanede görevli hemşire hakkında şikayette bulundu.