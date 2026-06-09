İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlenirken, arama ve el koyma işlemlerinin de yürütüldüğü bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.

9 Haziran 2026 Salı günü İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İzmir FETÖ soruşturması kapsamında 78 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılık koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri de uygulandı. Operasyonun eş zamanlı olarak yürütüldüğü bildirildi.