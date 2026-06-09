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İzmir'de FETÖ soruşturmasında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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İzmir'de FETÖ soruşturmasında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlenirken, arama ve el koyma işlemlerinin de yürütüldüğü bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.

9 Haziran 2026 Salı günü İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İzmir FETÖ soruşturması kapsamında 78 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

İzmir'de FETÖ soruşturmasında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı - 1

Başsavcılık koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri de uygulandı. Operasyonun eş zamanlı olarak yürütüldüğü bildirildi.

İzmir'de FETÖ soruşturmasında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı - 2

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrası amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

İzmir'de FETÖ soruşturmasında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı - 3

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini bildirdi. Operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin ve delil toplama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İzmir FETÖ soruşturmasına ilişkin yeni gelişmelerin resmi makamlar tarafından paylaşılması bekleniyor.

İzmir'de FETÖ soruşturmasında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı - 4

SIKÇA SORULAN SORULAR

İzmir'deki FETÖ soruşturmasında kaç kişi hakkında işlem yapıldı?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon hangi yapılanmaya yönelik gerçekleştirildi?

Soruşturma, FETÖ'nün güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülüyor.

Operasyon kapsamında hangi işlemler yapıldı?

Yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin uygulanması amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma tamamlandı mı?

Hayır. Başsavcılık açıklamasına göre soruşturmalar tüm yönleriyle devam ediyor.

İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında başlatılan operasyonun sonuçlarına ilişkin resmi açıklamaların sürmesi bekleniyor. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle devam ettiğini vurguluyor.

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