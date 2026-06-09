İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dev operasyonda, Ege Üniversitesi Hastanesinde 2019 yılından bu yana organize bir yapı kurarak ihaleleri hep aynı firmalara verdikleri ve kamuyu 3 milyar 100 milyon TL zarara uğrattıkları iddia edilen aralarında eski dekan, genel sekreter ve şirket sahiplerinin de bulunduğu 44 kişi kıskıvrak yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet tarihinin en büyük üniversite yolsuzluklarından birini ortaya çıkardı. Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bünyesinde, 2019 yılından itibaren adeta bir şebeke gibi çalışan organize bir yapının kurulduğu tespit edildi.

ŞİRKET YÖNETİCİSİ ÜNİVERSİTEYİ YÖNETMİŞ, KARŞI ÇIKANI SÜRMÜŞLER

Yapılan teknik ve fiziki takipler neticesinde, kurum yöneticilerinin döner sermaye birimi içerisinde koşulsuz şartsız talimatları yerine getirecek yönetici, memur ve işçileri göreve getirdiği belirlendi. Kurulan sistemde, üniversiteden iş alan bir şirket yöneticisinin adeta bir üniversite yöneticisi gibi kararlar aldığı, usulsüzlüklere ve verilen talimatlara karşı çıkan namuslu kamu görevlilerinin ise baskıyla birimden uzaklaştırılarak sürgün edildiği ortaya çıktı.

SAYIŞTAY RAPORU ACI TABLOYU ORTAYA ÇIKARDI: 3.1 MİLYAR TL ZARAR!

Operasyonun fitilini ateşleyen ise Sayıştay raporlarındaki dehşete düşüren veriler oldu. Şebekenin, Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin alımlarında hiçbir piyasa fiyat araştırması ve yaklaşık maliyet tespiti yapmadığı belirlendi. Alımların sürekli idareye yakın hep aynı paravan firmalardan yapılması sonucu, kamunun tam 3 milyar 100 milyon TL zarara uğratıldığı raporlandı.

ESKİ DEKAN VE GENEL SEKRETER DE YAKALANANLAR ARASINDA

Elde edilen delillerin ardından sabaha karşı 6 ilde eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 45 şüpheliden 44'ü yakalandı. Yakalananlar arasında; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Eski Başhekimi Devrim Bozkurt, Eski Genel Sekreter Muhterem Adak, Eski Başmüdür Ömer Özcoşar ile çok sayıda satın alma müdürü, memur ve medikal/inşaat şirketi sahipleri yer alıyor.

1 ŞÜPHELİ FİRAR, ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şebekenin kirli ilişkilerini deşifre edecek çok sayıda dijital materyale ve dokümana el konuldu. Hakkında gözaltı kararı bulunan Mtek Grup Endüstri Ürünleri sahibi Murat Tekin'in firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirildi. Gözaltına alınan 44 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

1) Devrim BOZKURT (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı/ Ege Üniversitesi Hastanesi Eski Başhekimi), (YAKALANDI)



2) Ömer ÖZCOŞAR (Üniversite Hastanesi Eski Başmüdürü), (YAKALANDI)



3) Muhterem ADAK (Ege Üniversitesi Eski Genel Sekreteri), (YAKALANDI)



4) Hatice ZEYBEKOĞLU (Ege Üniversitesi Satın Alma Müdürlüğü Eski Mali Hizmetler Müdürü), (YAKALANDI)



5) Hilal TÜZER (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi-Memur/Satın Alma Bürosu-Muayene Kabul Görevlisi), (YAKALANDI)



6) Raşit Kemal ÇELİK (Ege Üniversitesi Uygulama Araştırma Hastanesinde Memur), (YAKALANDI)



7) Rıdvan ULUSOY (Ege Üniversitesi Hastanesi-Hemşire), (YAKALANDI)



8) Emin Tolgay BARAN (Ege Üniversitesi Hastane Başhekimliği -Tekniker), (YAKALANDI)



9) Burcu KARA (Ege Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaya İşletme Müdürlüğ- Veri Giriş Kontrol işletmeni), (YAKALANDI)



10) Fethiye BEZEK (Ege Üniversitesi Hastanesi/Bilgisayar İşletmeni), (YAKALANDI)



11) Mustafa Kürşat GENÇ (Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde Teknisyen), (YAKALANDI)



12) Rahime HATO (Ege Üniversitesi Hastane Başhekimliği - Bilgisayar İşletmeni), (YAKALANDI)



13) Ozan ÖZEN (Ege Üniversitesi Hastane Başhekimliği- Bilgisayar İşletmeni), (YAKALANDI)



14) Selim ÖZCAN (İzmir Defterdarlığı Personel Müdürlüğünde Defterdarlık Uzmanı), (YAKALANDI)



15) Süleyman DURAN (Ege Üniversitesi Döner Sermaya İşletme Md. Veri Giriş Kontrol İşletmeni), (YAKALANDI)



16) Recai DENİZ (Ege Üniversitesi Hastanesi Temizlik Görevlisi), (YAKALANDI)



17) Şafak ÇAKIROĞLU (Çakıroğlu Medikal Tıbbi Cihaz. İnş. Taah. Şti sahibi- ) (YAKALANDI)



18) Suna SAMUR (2m Mavi Medikal Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Sahibi- ) (YAKALANDI)



19) Abdullah ÖZCOŞAR (AOZ İnşaat Otomotiv Limited Şirketi Sahibi) (YAKALANDI)



20) Ahmet COŞAR (Tanhu Global Ticaret Sanayi Teknoloji Ltd.Şti ünvanlı firma sahibi) (YAKALANDI)



21) Atalay GÜNDÜZ (Bor Tıbbi Cihazlar Medikal Otomotiv Turizm İnşaat Gayrimenkul Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ünvanlı firma sahibi) (YAKALANDI)



22) Aykut KAMİLOĞLU (Asral Grup İnşaat Şirketi - Elektrik Mühendisi) (YAKALANDI)



23) Burak ERİN (Bur Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi, Enkaya İthalat İhracak Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Sarfsan Sağlık Ürünleri Ve Kağıt Sanayi Ticaret A.Ş, Mega Teknik Kağıt Evsa Ticaret Kağıt Ürünleri Bilişim Ve Medikal A.Ş. Sanayi Ve Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi ünvanlı firmaların sahibi/ortağı-temsilcisi) (YAKALANDI)



24) Ergun ŞAVUN (Bur Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi-Satış Destek Personeli) isimlerin bulunduğu (YAKALANDI)



25) Didem ÖZCOŞAR (AOZ İnşaat Otomotiv Limited Şirketi-Finansman Yöneticisi/Müdürü) (YAKALANDI)



26) Erdem YILMAZ (Erdem Yılmaz isimli Kırtasiye Malzemeleri Satan Şahıs Şirketi Sahibi) (YAKALANDI)



27) Erdoğan KARAOĞLU (TANHU GLOBAL TİCARET SANAYİ TEKNOLOJİ LTD.ŞTİ/Şirket Müdürü) (YAKALANDI)

28) Figen ALTUĞ (TİLİA SAĞLIK HİZMETLERİ VE BİLİŞİM LİMİTED ŞİRKETİ sahibi) (YAKALANDI)



29) Kaya TURAN (Kaya Turan isimli Kırtasiye Malzemeleri Satan Şahıs Firması) (YAKALANDI)



30) Mahmut CAN (Epigen Bilişim Teknolojileri Ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi- Genel Müdürü) (YAKALANDI)



31) Mehmet Emre ULUS (Ege Üniversite Döner Sermaye İşletme Mdr. Temizlik şefi) (YAKALANDI)



32) Mehmet Sinan ANAR (Zuanka Endüstriyel Şti-Sahibi) (YAKALANDI)



33) Mikail KARADAŞ (Film Ajans Org. İnş. Al-Sat. Med. San. Tic.Ltd.Şti ünvanlı firma sahibi) (YAKALANDI)



34) Muhammet COŞAR (Alptegin Kurumsal Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi sahibi) (YAKALANDI)



35) Gülistan ŞİMŞEK (Medmob Medikal Tıb. C. Mob. Eğ. S. İn. T. Ve Elg. De. San. Tic. Ltd. Şti - Muhasebe Meslek Elemanı) (YAKALANDI)



36) Yavuz YILMAZ (Erdem Yılmaz isimi işyerinde Perakende Satış Elemanı) (YAKALANDI)



37) Engin Çınar SERDAR (Bur Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi, Enkaya İthalat İhracak Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Sarfsan Sağlık Ürünleri Ve Kağıt Sanayi Ticaret A.Ş, Mega Teknik Kağıt Evsa Ticaret Kağıt Ürünleri Bilişim Ve Medikal A.Ş. Sanayi Ve Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi ünvanlı firmaların sahibi/ortağı-temsilcisi) (YAKALANDI)



38) Nurdan GÜLTEKİN (Egenur Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Sahibi) (YAKALANDI)



39) Ömer Faruk BAKIR (Asral Grup İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi sahibi) (YAKALANDI)



40) Rasim CAN (Epigen Savunma Sanayi Anonim Şirketi Sahibi) (YAKALANDI)



41) Sevdenur ÖREN (Eras Tıbbi Cihazlar Medikal Bilişim Sistemler Kırtasiye Şti.- Müdürü) (YAKALANDI)



42)Tülay KARAOĞLU (Tanhu Global Ticaret Sanayi Teknoloji Ltd.Şti- Firma Hissedarı) (YAKALANDI)



43) Yavuz Burak AKTAŞ (Lıfe Çevre Sağlığı Ve Peyzaj Şirketi sahibi) (YAKALANDI)



44) Yunus Çağan UPRAK (Vegaproje Tıbbi Teknolojik Ürünler ve Danış. San. Tic. Ltd. Şti. Sahibi) (YAKALANDI)



45) Murat TEKİN (Mtek Grup EndüstriÜrünleri Teknoloji San.Şti - Sahibi) (FİRAR)



olmak üzere Toplam (45) şahsa yönelik 09.06.2026 tarihinde İzmir merkezli (6) ilde eş zamanlı yapılan operasyonda;



•(44) şüpheli yakalanmış,

•(1) şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir.



Ayrıca çalışma kapsamında 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş olup şüpheli şahıslara ait çok sayıda dijital materyale el konulmuştur.