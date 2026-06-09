CHP'de gerilim sokağa taştı! İki kadın birbirine girdi: Hain kalleş!
CHP'deki mutlak butlan tartışmalarının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in açıklamaları parti içinde gerilimi artırdı. Yaşanan tartışma destekçilere de yansırken, Kılıçdaroğlu ve Özel taraftarı iki kadın arasında sözlü kavga çıktı. Özel destekçisi kadın "Hain! Kalleş!" diyerek hakaretler savunduğu Kılıçdaroğlu destekçisi vatandaşa ağır küfürler etti.
CHP, mahkemenin kurultaya ilişkin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından siyasi tarihinin en kritik süreçlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuken yeniden genel başkanlık görevine dönmesi, parti içinde yeni bir tartışma başlatırken, gözler Ankara'daki gelişmelere çevrildi.
KILIÇDAROĞLU-ÖZEL GERİLİMİ
TBMM'de gerçekleştirilen grup toplantısı öncesinde başkent kulislerinde hareketlilik yaşanırken, Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada konuşmasını CHP Genel Merkezi'nde yapacağını duyurdu. Bu açıklama, parti yönetimi ve teşkilatlar arasında yeni değerlendirmeleri beraberinde getirdi.
Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise grup toplantısında milletvekillerine hitap etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye çıktı. Özel yaptığı açıklamada "Burada konuşmak bir zafer değildir" ifadelerini kullandı.
"CHP KURULTAYINDA PARA OLMAZ! ARINACAĞIZ"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamalarda parti içindeki tartışmalara ve kurultay sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.
Kurultaylarda para ilişkilerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "CHP kurultayında para olmaz. Arınacağız, kirlilikten arınacağız. Temiz siyaset yapacağız" dedi.
"İRADESİNİ SATANLARDAN BU PARTİYİ KURTARMAZSAM NAMERDİM"
Parti içinde iradesini para karşılığında satanlara karşı sert ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu, "Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Hiçbir irade parayla satın alınamaz. İradesini parayla satanlardan bu partiyi kurtarmazsam namerdim" diye konuştu.
İki lider kürsüde birbirlerine yönelik sert ifadeler kullanırken gerilim parti destekçileri arasına da taşındı. Çekilen görüntülerde Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu destekçisi iki kadın birbirine girdi, Özel destekçisi kadın sinir krizi geçirip küfürler yağdırdı.
"HAİN KALLEŞ!"
Kılıçdaroğlu destekçisi kadına defalarca "Hain! Kalleş!" diyen Özel destekçisi kadın "S... git butlancı" ifadesini kullandı.