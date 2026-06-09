CHP'de gerilim sokağa taştı! İki kadın birbirine girdi: Hain kalleş!

CHP, mahkemenin kurultaya ilişkin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından siyasi tarihinin en kritik süreçlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuken yeniden genel başkanlık görevine dönmesi, parti içinde yeni bir tartışma başlatırken, gözler Ankara'daki gelişmelere çevrildi.

KILIÇDAROĞLU-ÖZEL GERİLİMİ

TBMM'de gerçekleştirilen grup toplantısı öncesinde başkent kulislerinde hareketlilik yaşanırken, Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada konuşmasını CHP Genel Merkezi'nde yapacağını duyurdu. Bu açıklama, parti yönetimi ve teşkilatlar arasında yeni değerlendirmeleri beraberinde getirdi.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise grup toplantısında milletvekillerine hitap etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye çıktı. Özel yaptığı açıklamada "Burada konuşmak bir zafer değildir" ifadelerini kullandı.