Rekabet Kurumu tarafından kast ajansları ve menajerlik şirketlerine yönelik yürütülen kapsamlı inceleme tamamlandı.

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KAST AJANSLARI VE MENAJERLİK ŞİRKETLERİNE CEZA YAĞDI

Yapılan değerlendirmelerde, bazı teşebbüsler arasında komisyon oranlarının birlikte belirlendiği ve rekabete hassas bilgilerin paylaşıldığı tespit edildi. Bu kapsamda 37 teşebbüs ile Kast Ajansları Derneği'ne toplam 42 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

YAPIMCILIK VE KAST MENAJERLİĞİ FAALİYETLERİ DE AYRIŞTIRILDI

Ayrıca yapımcılık ve kast ajansı/menajerlik faaliyetleri de artık birlikte yürütülemeyecek, kast ajansı/menajerler, yetenek sağladıkları içeriklerde yapımcı adına başka herhangi bir faaliyette bulunamayacak

YAPIMCILIK VE MENAJERLİK FAALİYETLERİNE AYRIŞTIRMA KARARI

Rekabet Kurumu'nun kararı yalnızca kast direktörleriyle sınırlı kalmadı.

Yapımcılık faaliyetleri ile kast ajansı ve menajerlik faaliyetlerinin de birbirinden ayrılması kararlaştırıldı. Böylece oyuncuları temsil eden ajanslar ve menajerlik şirketleri, aynı zamanda yapımcı tarafında görev alamayacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte bir oyuncuyu temsil eden kişi ya da şirket, o oyuncunun yer aldığı yapımda yapımcı adına başka bir faaliyet yürütemeyecek.