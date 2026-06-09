Dizi ve film sektörünü ilgilendiren karar: Kast direktörlüğü ve menajerlik ayrıldı! Yeni yüzlerin önü açılıyor
Oyunculuk sektöründe uzun süredir merakla beklenen soruşturmada düğüm çözüldü. Rekabet Kurulu, artık kast direktörlüğü ve kast menajerliğinin birlikte yapılamayacağını duyurdu. Kurul, kast ajansları ve menajerlik şirketlerine yönelik soruşturmasını tamamlarken komisyon oranlarının birlikte belirlendiği ve rekabete hassas bilgi değişiminde bulunulduğu gerekçesiyle 37 teşebbüs ve Kast Ajansları Derneği’ne toplam 42 milyon TL idari para cezası verildi.
Rekabet Kurumu tarafından kast ajansları ve menajerlik şirketlerine yönelik yürütülen kapsamlı inceleme tamamlandı.
KAST AJANSLARI VE MENAJERLİK ŞİRKETLERİNE CEZA YAĞDI
Yapılan değerlendirmelerde, bazı teşebbüsler arasında komisyon oranlarının birlikte belirlendiği ve rekabete hassas bilgilerin paylaşıldığı tespit edildi. Bu kapsamda 37 teşebbüs ile Kast Ajansları Derneği'ne toplam 42 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
YAPIMCILIK VE KAST MENAJERLİĞİ FAALİYETLERİ DE AYRIŞTIRILDI
Ayrıca yapımcılık ve kast ajansı/menajerlik faaliyetleri de artık birlikte yürütülemeyecek, kast ajansı/menajerler, yetenek sağladıkları içeriklerde yapımcı adına başka herhangi bir faaliyette bulunamayacak
YAPIMCILIK VE MENAJERLİK FAALİYETLERİNE AYRIŞTIRMA KARARI
Rekabet Kurumu'nun kararı yalnızca kast direktörleriyle sınırlı kalmadı.
Yapımcılık faaliyetleri ile kast ajansı ve menajerlik faaliyetlerinin de birbirinden ayrılması kararlaştırıldı. Böylece oyuncuları temsil eden ajanslar ve menajerlik şirketleri, aynı zamanda yapımcı tarafında görev alamayacak.
Yeni düzenlemeyle birlikte bir oyuncuyu temsil eden kişi ya da şirket, o oyuncunun yer aldığı yapımda yapımcı adına başka bir faaliyet yürütemeyecek.
ÇIKAR ÇATIŞMALARINA SIKI DENETİM
Sektörde uzun yıllardır tartışma konusu olan çıkar çatışmaları da alınan kararların merkezinde yer aldı. Yeni dönemde oyuncuları temsil eden ajans ve menajerlik şirketleri aynı zamanda oyuncu seçimini yapan veya projeyi üreten taraf olarak faaliyet gösteremeyecek.
Bu uygulamayla birlikte oyuncu seçim süreçlerinin daha şeffaf ve rekabetçi hale getirilmesi amaçlanıyor.
YENİ YÜZLERİN ÖNÜ AÇILIYOR
Kararın sektör açısından en dikkat çekici sonuçlarından birinin yeni oyuncular açısından ortaya çıkması bekleniyor. Rekabet Kurumu, bir oyuncunun projede yer almasının başka oyuncuların da aynı projeye alınması şartına bağlanamayacağına hükmetti.
Bu düzenleme sayesinde yapımcılar ve kast ekipleri daha geniş bir oyuncu havuzundan seçim yapabilecek. Sektör temsilcileri, bu kararın genç yetenekler ve yeni yüzler için önemli fırsatlar doğurabileceğini değerlendiriyor.
ÜÇ AYLIK UYUM SÜRECİ BAŞLADI
Kararların uygulanabilmesi için şirketlere belirli bir süre tanındı. Hem yapımcılık hem de menajerlik ya da kast faaliyetlerini birlikte sürdüren şirketlerin üç ay içerisinde organizasyon yapılarını yeniden düzenlemeleri gerekecek.
Bu kapsamda şirketlerin faaliyet alanlarından birini ana sözleşmelerinden çıkarmaları ve fiilen sonlandırmaları istenecek.
SEKTÖRDE REKABETİN GÜÇLENMESİ HEDEFLENİYOR
Televizyon, sinema ve dijital yayıncılık sektöründe geniş yankı uyandıran kararların temel amacı rekabet ortamını güçlendirmek olarak gösteriliyor. Rekabet Kurumu'nun attığı adımla birlikte oyuncu temsilciliği, yapımcılık ve kast süreçlerinin daha şeffaf hale gelmesi, çıkar çatışmalarının azaltılması ve sektörde fırsat eşitliğinin artırılması hedefleniyor.
ÜÇ AY İÇİNDE SEÇİM YAPMAK ZORUNDALAR
Bu faaliyetleri birlikte yürüten şirketlerin, faaliyetlerinden birini şirket ana sözleşmesinden çıkarması ve fiilen sona erdirmesi gerekecek. Bu uygulamalarla sektörde rekabetin güçlendirilmesi hedefleniyor.