CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Toplantıyı Genel Merkez'de yapacağım
CHP’de “mutlak butlan” tartışmalarının ardından parti içinde bu kez toplantı salonu gerilimi yaşandı. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Manisa Milletvekili Özgür Özel, grup toplantısını TBMM Grup Salonu’nda yapacaklarını duyurdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren Özel’e destek veren partililer salonu doldururken, Meclis girişinde zaman zaman tansiyon yükseldi ve arbede yaşandı. İlk etapta TBMM’ye gitmesi beklenen Kılıçdaroğlu ise planını değiştirerek grup toplantısını CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştireceğini açıkladı.
CHP'de "mutlak butlan" tartışmalarının ardından bu kez grup toplantısı krizi yaşandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel arasındaki çekişme, TBMM Grup Salonu üzerinden yeni bir boyut kazandı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren Özgür Özel'e destek veren partililer Meclis Grup Salonu'nda yerlerini alırken, TBMM girişinde iki tarafın destekçileri arasında gerginlik yaşandı. Zaman zaman yükselen tansiyon, kısa süreli arbedelere neden oldu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ KARAR
Meclis'te yapılması planlanan grup toplantısına katılmama kararı alan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla toplantının adresini CHP Genel Merkezi olarak duyurdu.
İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklaması:
"PARTİNİN ÖZ EVLATLARI BİRBİRİNE DÜŞMAN EDİLİYOR"
Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum: Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız!
SAAT 14.00'TE GENEL MERKEZDE KONUŞACAK
Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür! Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz.
MESAJI "YAVAŞ" ÜZERİNDEN VERDİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu mesajı Mansur Yavaş'ın kendisine yaptığı çağrı üzerinden yapması dikkat çekti.
İŞTE YAVAŞ'IN MESAJI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya üzerinden Kemal Kılıçdaorğlu'na çağrı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Siz, Cumhuriyet Halk Partimizin uzun yıllar Genel Başkanlığını yapmış, partimizin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değerimizsiniz.
Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP'li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir. Partimizin kurumsal kimliğinin korunması, örgütlerimizin ve seçmenlerimizin daha fazla üzülmemesi, Meclis çatısı altında ve kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur.
Bu nedenle, CHP'nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağına ve partimize güç katacağına inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet, yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır.