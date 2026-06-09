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Başkan Erdoğan'dan şehit Aybüke Yalçın mesajı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Erdoğan'dan şehit Aybüke Yalçın mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 9'uncu yılında yayımladığı mesajla andı.

Başkan Erdoğan, öğretmenlik görevini yürütürken terör örgütü saldırısında şehit edilen Aybüke Yalçın'ı rahmet ve minnetle yad etti.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı | XBaşkan Erdoğan'ın paylaşımı | X

Erdoğan mesajında, "Öğretmenlik gibi ulvi bir mesleği icra ederken teröristler tarafından katledilen Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 9'uncu yılında rahmetle, minnetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

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