Başkan Erdoğan'dan şehit Aybüke Yalçın mesajı
Giriş Tarihi:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 9'uncu yılında yayımladığı mesajla andı.
Başkan Erdoğan, öğretmenlik görevini yürütürken terör örgütü saldırısında şehit edilen Aybüke Yalçın'ı rahmet ve minnetle yad etti.
Erdoğan mesajında, "Öğretmenlik gibi ulvi bir mesleği icra ederken teröristler tarafından katledilen Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 9'uncu yılında rahmetle, minnetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.