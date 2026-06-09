Başkan Erdoğan'dan şehit Aybüke Yalçın mesajı

Başkan Erdoğan, öğretmenlik görevini yürütürken terör örgütü saldırısında şehit edilen Aybüke Yalçın'ı rahmet ve minnetle yad etti.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı | X

Erdoğan mesajında, "Öğretmenlik gibi ulvi bir mesleği icra ederken teröristler tarafından katledilen Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 9'uncu yılında rahmetle, minnetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.