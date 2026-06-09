Adnan Oktar suç örgütüne dijital operasyon! Bircan Yıldırım’ın hesabına kapatma kararı | Gerekçeli karara ahaber.com.tr ulaştı

Ankara'da dikkat çeken bir karar daha geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusu üzerine harekete geçen Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü ile iltisakı bulunduğu belirtilen Bircan Yıldırım isimli sosyal medya içerik üreticisinin hesabının kapatılmasına hükmetti.

Gerekçeli karara ahaber.com.tr ulaştı

KAMU DÜZENİNİN KORUNMASI GEREKÇESİ ÖNE ÇIKTI

Başsavcılık talebinde, yalnızca belirli kişileri ve olayları hedef aldığı belirtilen sosyal medya hesabı ile hesap üzerinden yapılan paylaşımların kamu düzenini bozucu nitelik taşıdığı değerlendirildi. Bu kapsamda kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/A maddesi uyarınca içeriklerin çıkarılması ve erişimin engellenmesi talep edildi.

MAHKEME 5651 SAYILI KANUNU ESAS ALDI

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, talep üzerine yaptığı incelemede 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesinde yer alan düzenlemelere dikkat çekti.

Kararda, söz konusu maddenin yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde içerik çıkarma ve erişim engelleme tedbirlerine imkan tanıdığı belirtildi. Ayrıca madde kapsamında verilen kararların uygulanmasına ilişkin hükümler ile karara uyulmaması halinde erişim sağlayıcılar, içerik sağlayıcılar ve yer sağlayıcılar hakkında idari para cezaları öngören düzenlemelere de yer verildi.