Adnan Oktar suç örgütüne dijital operasyon! Bircan Yıldırım’ın hesabına kapatma kararı | Gerekçeli karara ahaber.com.tr ulaştı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü ile iltisaklı olduğu belirtilen sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım'ın X hesabı hakkında Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli ve kapatma kararı verildi. Hakimlik, söz konusu paylaşımların hakaret suçu kapsamında değerlendirildiğini ve kamu düzenini bozucu nitelik taşıdığını belirtirken, kararın uygulanması için dosya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) gönderilmesine hükmetti. Kararın ayrıntılarına ve gerekçeli metnine ise ahaber.com.tr ulaştı.
Ankara'da dikkat çeken bir karar daha geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusu üzerine harekete geçen Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü ile iltisakı bulunduğu belirtilen Bircan Yıldırım isimli sosyal medya içerik üreticisinin hesabının kapatılmasına hükmetti.
KAMU DÜZENİNİN KORUNMASI GEREKÇESİ ÖNE ÇIKTI
Başsavcılık talebinde, yalnızca belirli kişileri ve olayları hedef aldığı belirtilen sosyal medya hesabı ile hesap üzerinden yapılan paylaşımların kamu düzenini bozucu nitelik taşıdığı değerlendirildi. Bu kapsamda kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/A maddesi uyarınca içeriklerin çıkarılması ve erişimin engellenmesi talep edildi.
MAHKEME 5651 SAYILI KANUNU ESAS ALDI
Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, talep üzerine yaptığı incelemede 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesinde yer alan düzenlemelere dikkat çekti.
Kararda, söz konusu maddenin yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde içerik çıkarma ve erişim engelleme tedbirlerine imkan tanıdığı belirtildi. Ayrıca madde kapsamında verilen kararların uygulanmasına ilişkin hükümler ile karara uyulmaması halinde erişim sağlayıcılar, içerik sağlayıcılar ve yer sağlayıcılar hakkında idari para cezaları öngören düzenlemelere de yer verildi.
DAHA ÖNCE DE ERİŞİM ENGELİ KARARI VERİLDİĞİ HATIRLATILDI
Hakimlik kararında, "https://x.com/BircanYldrm_?s=21" adresindeki hesap hakkında daha önce de işlem yapıldığı belirtildi. Kararda, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 7 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/9399 Değişik İş sayılı kararıyla aynı hesap hakkında erişimin engellenmesi kararı verildiği kaydedildi.
Söz konusu önceki kararda, hesap üzerinden halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla paylaşımlar yapıldığının değerlendirildiği belirtilirken, buna rağmen hesap sahibinin benzer nitelikte paylaşımlar yapmaya devam ettiği ifade edildi.
HAKİMLİK BAŞSAVCILIK TALEBİNİ KABUL ETTİ
Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunun talebini kabul ederek 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında aşağıdaki içeriklere ilişkin erişimin engellenmesine ve içeriklerin çıkarılmasına karar verdi:
https://x.com/bircanyldrm_/status/2064047356878700583?s=48
https://x.com/bircanyldrm_/status/2063996803670831276?s=48
https://x.com/bircanyldrm_/status/2064040326138880056?s=48
https://x.com/bircanyldrm_/status/2064042999152087517?s=48
https://x.com/bircanyldrm_/status/2064043348369780809?s=48
https://x.com/bircanyldrm_/status/2064051332353245622?s=48
https://x.com/bircanyldrm_/status/2064053669876662449?s=48
https://x.com/bircanyldrm_/status/2064058485306720668?s=48
HESABIN TAMAMINA ERİŞİM ENGELİ KARARI
Mahkeme, belirtilen paylaşımların yanı sıra "https://x.com/BircanYldrm_?s=21" adresindeki X hesabının tamamına erişimin engellenmesine de hükmetti.
KARAR BTK'YA GÖNDERİLECEK
Hakimlik, erişimin engellenmesi kararının uygulanması amacıyla kararın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanlığına gönderilmesine karar verdi. Kararın ayrıca talepte bulunan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosuna tebliğ edilmesine hükmedildi.
Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucunda söz konusu kararları oybirliğiyle değil, dosya üzerinden yapılan değerlendirme neticesinde kesin olarak verdi.