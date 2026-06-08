Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit soruşturmasında yeni gelişme! "Daltonlar" adını kullanan şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nu hedef alan sosyal medya zorbalığına karşı dev bir operasyon başlattı. 'Daltonlar' suç örgütünün adını kullanarak korku salmaya çalışan ve ağır hakaretlerde bulunan Barış Karakaş, emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na yönelik sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada bir şüpheli tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, şüphelinin Barış Karakaş olduğu tespit edildi.

Şüphelinin, Daltonlar suç örgütünün adını kullanarak müştekilere yönelik ağır ifadeler içeren tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, ayrıca sosyal medya hesabında söz konusu suç örgütü liderine ait fotoğrafı profil görseli olarak kullandığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Haziran 2026 tarihinde Terme Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan talimatla, şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi, ikametinde arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve mevcutlu olarak Ankara'ya gönderilmesi istendi.

Gözaltına alınarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen şüphelinin, 8 Haziran 2026 tarihinde savunması alındı. Şüpheli, tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hackimliğine sevk edildi.

Şüpheli Barış Karakaş, Sulh Ceza Hâkimliğince "Suç Örgütlerinin İsimlerini Kullanarak Tehditte Bulunmak" ve "Kadına Karşı Tehdit" suçlarından tutuklandı.

Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.