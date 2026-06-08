Muş merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 23 şüpheli gözaltında

Muş merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. MASAK ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin incelemelerinde, 28 şüphelinin hesaplarında 2023-2024 yıllarında yasa dışı bahis kaynaklı 4,4 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Antalya, Yalova, Sakarya ve Ankara'yı da kapsayan eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin cezaevinde, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 28 şüphelinin hesaplarında toplam 4 milyar 475 milyon 638 bin 38 liralık işlem hacmi tespit edildi.

23 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Muş Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde, şüphelilere ait banka hesaplarında 2023-2024 yılları arasında yasa dışı bahis faaliyetlerinden kaynaklanan 650 bin 416 işlem belirlendi. Hesaplara 2 milyar 235 milyon 885 bin 334 lira giriş, 2 milyar 239 milyon 752 bin 704 lira çıkış yapıldığı saptandı.

Soruşturma kapsamında Muş merkezli olarak Antalya, Yalova, Sakarya ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Muş merkezde 12, Bulanık'ta 7, Malazgirt'te 1, Antalya'da 2, Yalova'da 1, Sakarya'da 1 ve Ankara'da 1 olmak üzere toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 2 şüphelinin cezaevinde bulunduğu, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

664 HESABA EL KONULDU

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, çeşitli şarjörler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Öte yandan, şüphelilerin bankalarda bulunan 664 farklı hesabı ile kripto varlık hesaplarına el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.