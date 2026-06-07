Yunan bakan Kapadokya turunda! Forum bitti, Mendoni tarihin izini sürdü

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu için bulunduğu Kapadokya'da diplomasi trafiğinin hemen ardından rotasını bölgenin simge miras alanlarına çevirdi. Paşabağları'ndan Meryem Ana Kilisesi'ne, Kaymaklı Yeraltı Şehri'nden Kapadokya'nın eşsiz kültür hazinelerine uzanan programında Mendoni, bölgenin tarihî zenginliklerine hayran kaldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında kültür alanındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu'nun ardından Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, Kapadokya'nın dünyaca ünlü tarihî ve kültürel miras alanlarını ziyaret etti.



Mendoni'ye Kültür ve Turizm Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Dairesi Başkanı Gözde Şahin ile Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay eşlik etti. Forum kapsamındaki temaslarını tamamladıktan sonra Kapadokya'nın kültür rotalarına çıkan Mendoni, bölgenin eşsiz doğal ve kültürel mirasına hayran kaldı.