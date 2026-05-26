Kültür ve sanatın yeni merkezi Haydarpaşa Garı olacak

Haydarpaşa Gar binasında kapsamlı zemin iyileştirme, yapısal güçlendirme ve restorasyon çalışmaları sürdürülüyor. Yapının özgün mimari karakteri korunurken geçmiş dönemlerde yapılan niteliksiz müdahaleler de temizleniyor. Gar sahasında yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir arkeoloji müzesi inşa ediliyor. Deniz temalı olarak tasarlanan müzede Türkiye'nin 81 ilinden getirilecek seçkin eserlerin sergilenmesi planlanıyor.Haydarpaşa Gar sahasında ayrıca yaklaşık 20 bin kişilik etkinlik alanı oluşturuluyor. Proje kapsamında yaklaşık 150 bin metrekarelik alanda peyzaj düzenlemeleri yapılacak. Haydarpaşa sahili yeniden kamusal kullanıma açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşmasını şöyle tamamladı:



"Havadan baktığınız zaman aslında çok rahat ve keyifli bir ortamda bütün bu Anadolu Yakası'ndaki vatandaşlarımızın denize çıkış noktasını da sağlamış oluyoruz. Hem keyifli bir ortamda hem güvenli bir ortamda denizde buluşturmayı da sağlıyoruz. Ama gün boyu her türlü etkinliklerin de gerçekleştirileceği etkinlik sahaları da yapıyoruz. Gerçekten böyle bir yaşam vahasına ihtiyaç vardı Anadolu Yakası'nda. Çok önemli bir eksikliği gidereceğini düşünüyoruz. Ama bunları yaparken de asli işlevi olan ulaşım aksı olma özelliklerini de koruyoruz ve aktive ediyoruz. Vatandaşların buraya kolay erişebilmesi için bütün bu deniz yolu demir yolu kara yolu ulaşım akslarının iyi bir şekilde çalışması lazım. Bütün proje de bu şekilde şekillendirildi."