Trabzon Kültür Yolu Festivali coşkusu başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, dördüncü kez Trabzon’da başladı. Tarihi yapıları, eşsiz doğal güzellikleri, köklü kültürel mirası ve Karadeniz mutfağının özgün lezzetleriyle öne çıkan Trabzon; konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden gastronomi deneyimlerine, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan yüzlerce etkinlikle dokuz gün boyunca kültür, sanat ve lezzetin buluşma noktası olacak.
Trabzon Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın katılımıyla gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Açılışa Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı
TRABZON KÜLTÜR YOLU'NDA FESTİVAL HEYECANI
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı açılış konuşmasında, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2021 yılında tek bir şehirde başlayan yolculuğunun bugün yedi bölgeye ve 26 şehre ulaşan büyük bir kültür hareketine dönüştüğünü belirtti. Festivalin, kültür ve sanatı toplumun her kesimine ulaştırırken şehirlerin somut ve somut olmayan kültürel mirasını daha görünür kılmayı hedeflediğini ifade eden Yazgı, Cumhuriyetin 100. yılında Avrupa Festivaller Birliği'ne dahil edilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin uluslararası ölçekte de önemli bir marka haline geldiğini kaydetti.
Trabzon'un festival kapsamında bu yıl dördüncü kez sanatseverleri ağırladığını belirten Yazgı, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in yönettiği, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaretleriyle Cumhuriyet tarihine de iz bırakan Trabzon'un, sahip olduğu köklü tarih ve kültürel zenginlikle Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin en özel duraklarından biri olduğunu kaydetti.