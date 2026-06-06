Trabzon Kültür Yolu Festivali coşkusu başladı

Bakanlık olarak Trabzon'un kültürel mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yatırımlarını ve çalışmalarını kesintisiz sürdürdüklerini belirten Yazgı, Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Sümela Manastırı'nda yamaç güvenliği ve kaya ıslahı çalışmalarının titizlikle devam ettiğini, eşsiz duvar resimlerinin restorasyonunun ise ileri teknoloji dijital belgeleme yöntemleriyle yürütüldüğünü ifade etti. Geçtiğimiz yıl restorasyonu tamamlanarak yeniden ziyarete açılan Trabzon Müzesi Kostaki Konağı'nın bu çalışmaların önemli örneklerinden biri olduğunu kaydeden Bakan Yazgı, İçkale ve Koskarlı Mağarası'nda sürdürülen kazı çalışmalarıyla da Trabzon'un köklü tarihine ışık tutan kültürel değerlerin gün yüzüne çıkarılmaya devam edildiğini belirtti.

Trabzon'un yalnızca tarihiyle değil, yaşayan kültürel mirasıyla da öne çıktığını vurgulayan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Sürmene bıçakçılığından hasır örücülüğüne, kazaziyeden kemençe yapımına, yayla göçlerinden horon geleneğine uzanan kültürel birikimin festival süresince sergiler, atölyeler, söyleşiler ve uygulamalı etkinliklerle görünür kılınacağını belirtti.

Trabzon mutfağının da festival programının önemli başlıklarından biri olduğunu dile getiren Yazgı, Lezzet Noktası seçkisinde yer alan 51 restoranın ve gastronomi etkinliklerinin ziyaretçilere şehrin mutfak kültürünü yakından tanıma fırsatı sunacağını belirtti. Yazgı, 6-14 Haziran tarihleri arasında 14 farklı noktada, 57 başlık altında gerçekleştirilecek yüzlerce etkinlikle Trabzon'un kültür, sanat, tarih ve gastronomi zenginliğinin bir kez daha geniş kitlelerle buluşturulacağını ifade etti.

TRABZON'UN KÜLTÜREL HAFIZASINA YOLCULUK

Açılış programının ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve beraberindeki heyet, festival kapsamında Trabzonlularla buluşan sergileri ziyaret etti.

Program kapsamında ilk olarak Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan "Hâne Sergisi" gezildi. İslam sanatlarının estetik birikimini çağdaş bir yorumla ele alan sergi, hat sanatının seçkin örneklerini ziyaretçilerle buluşturdu.

Daha sonra Trabzon Müzesi'nde ziyaretçilerini ağırlayan "Yaşayan Miras: Trabzon Sergisi" ile "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi ziyaret edildi. Trabzon'un geleneksel üretim kültürünü ve zanaat mirasını görünür kılan "Yaşayan Miras: Trabzon Sergisi", kuşaktan kuşağa aktarılan el sanatlarını bir araya getirirken; "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi ise Osmanlı döneminden günümüze ulaşan kıymetli eserleri Trabzolu ziyaretçilerle buluşturdu. Sergiler, ziyaretçilere kültürel mirasın farklı katmanlarını bir arada deneyimleme imkanı sundu.