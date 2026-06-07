F-16'lara milli dokunuş! Dışa bağımlılığı azaltacak hamle: ÖZGÜR devrede

HAVELSAN tarafından geliştirilen ve Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan Filo Seviyesi Görev Planlama (FSGP) Yazılımı, ÖZGÜR Projesi kapsamında F-16 savaş uçaklarına entegrasyon için kabul edildi. Yazılım; görev planlama, rota oluşturma, tehdit analizi, mühimmat entegrasyonu ve görev sonrası analiz gibi kritik kabiliyetler sunuyor. Bu gelişme, Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltma hedefi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Türkiye'nin hava filosundaki F-16 uçaklarının yeteneklerinin milli ve yerli imkanlarla geliştirilen aviyonik kabiliyetlerle artırılmasına yönelik ÖZGÜR Projesi kapsamında, Görev Planlama Yazılımı'nın kabulleri gerçekleştirildi. MİLLİ VE GÜVENİLİR ÇÖZÜM HAVELSAN tarafından 2003'te geliştirilmeye başlanan ve 2007'den itibaren Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığında aktif kullanımda olan Filo Seviyesi Görev Planlama (FSGP) Yazılımı, Türk Hava Kuvvetleri'nin kritik operasyonel ihtiyaçlarına yönelik milli, güvenilir ve yüksek kabiliyetli bir çözüm olarak öne çıkıyor.

TAM ENTEGRE ÇALIŞACAK Sistem, savaş uçaklarının yanı sıra eğitim, kargo, erken ihbar ve kontrol (AWACS) gibi farklı hava platformlarının görev planlama ve görev sonrası değerlendirme/analiz süreçlerine yönelik kapsamlı yetenekler sunuyor. Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) desteği, rota ve seyrüsefer planlama, uçuş performans hesaplamaları, MEA/MSA/ESA analizleri, tehdit ve risk analizleri, klasik mühimmat taarruz planlamaları, mühimmat arayüz entegrasyonları, görev provası, veri yükleme/indirme ve görev sonrası analiz kabiliyetleriyle tam kapsamlı bir görev planlama altyapısı sağlıyor. Bununla birlikte sistem, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS) ile tam entegre çalışabilme, hava görev emirleri, hava sahası bilgileri, meteoroloji, NOTAM ve istihbarat verilerinin görev planlama süreçlerinde kullanılabilmesi gibi kritik yeteneklerin yanı sıra, ağdan bağımsız standalone kullanım kabiliyetine de sahip bulunuyor. Yazılımın HvBS entegrasyon çalışmaları ise devam ediyor.

DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK HAMLE ÖZGÜR Projesi de Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yürütülen çalışmaların önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Proje kapsamında yapısal iyileştirmelerin yanı sıra F-16 uçaklarına milli ve yerli imkanlarla geliştirilen aviyonik kabiliyetler ve mühimmatlar entegre ediliyor. Projeyle F-16'ların çok daha ileri kabiliyetlere sahip, modernize olmuş şekilde Hava Kuvvetleri'ne hizmet etmesi amaçlanıyor. HAVELSAN'ın geliştirdiği Görev Planlama Yazılımı'nın ÖZGÜR Projesi çerçevesindeki kabul aşaması da başarıyla tamamlandı.