Türkiye'den Mavi Vatan hamlesi! Atina'da panik yaratan hazırlık
Türkiye’nin mavi vatandaki hak ve menfaatlerini korumak için hazırlanan Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu teklifi Atina’da rahatsızlığa yol açtı. Düzenlemeyle karasuları, kıta sahanlığı, MEB, boğazlar ve enerji kaynakları alanındaki yetki paylaşımı netleşecek.
Türkiye, mavi vatandaki hak ve menfaatlerini korumak için deniz yetki alanlarına ilişkin kapsamlı bir iç hukuk düzenlemesine hazırlanıyor. Kamuoyunda "Mavi Vatan Yasası" olarak bilinen Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu teklifiyle, deniz hukukuna dair yetki ve sorumlulukların netleştirilmesi hedefleniyor.
MAVİ VATAN YASASI İLE DENİZLERDE YENİ DÖNEM
Hazırlıkları süren düzenleme, Atina'da da yakından takip ediliyor. Yunanistan'ın Ege'de karasuları ve kıta sahanlığı üzerinden gündeme getirdiği tezlere karşı Ankara'nın mevcut tutumunu iç hukuk zemininde daha açık hale getirmesi bekleniyor.
TÜRKİYE'NİN DENİZ YETKİ ALANLARI İÇ HUKUKTA NETLEŞECEK
Türkiye'de deniz alanlarına ilişkin son temel düzenleme 1982 yılında çıkarılan 2674 sayılı Karasuları Kanunu'ydu. Yeni çalışma, aradan geçen sürede değişen coğrafi, hukuki, teknolojik ve enerji odaklı ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlandı.
Teklifin karasuları bakımından Ege'de 6 mil, Karadeniz ve Akdeniz'de 12 mil yaklaşımını esas alacağı belirtiliyor. Bu başlık, Ankara'nın uzun yıllardır savunduğu tezlerden farklı yeni bir fiili durum anlamına gelmiyor.