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Türkiye'den Mavi Vatan hamlesi! Atina'da panik yaratan hazırlık

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye'den Mavi Vatan hamlesi! Atina'da panik yaratan hazırlık

Türkiye’nin mavi vatandaki hak ve menfaatlerini korumak için hazırlanan Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu teklifi Atina’da rahatsızlığa yol açtı. Düzenlemeyle karasuları, kıta sahanlığı, MEB, boğazlar ve enerji kaynakları alanındaki yetki paylaşımı netleşecek.

Türkiye, mavi vatandaki hak ve menfaatlerini korumak için deniz yetki alanlarına ilişkin kapsamlı bir iç hukuk düzenlemesine hazırlanıyor. Kamuoyunda "Mavi Vatan Yasası" olarak bilinen Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu teklifiyle, deniz hukukuna dair yetki ve sorumlulukların netleştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'den Mavi Vatan hamlesi! Atina'da panik yaratan hazırlık - 1

MAVİ VATAN YASASI İLE DENİZLERDE YENİ DÖNEM

Hazırlıkları süren düzenleme, Atina'da da yakından takip ediliyor. Yunanistan'ın Ege'de karasuları ve kıta sahanlığı üzerinden gündeme getirdiği tezlere karşı Ankara'nın mevcut tutumunu iç hukuk zemininde daha açık hale getirmesi bekleniyor.

Türkiye'den Mavi Vatan hamlesi! Atina'da panik yaratan hazırlık - 2

TÜRKİYE'NİN DENİZ YETKİ ALANLARI İÇ HUKUKTA NETLEŞECEK

Türkiye'de deniz alanlarına ilişkin son temel düzenleme 1982 yılında çıkarılan 2674 sayılı Karasuları Kanunu'ydu. Yeni çalışma, aradan geçen sürede değişen coğrafi, hukuki, teknolojik ve enerji odaklı ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlandı.

Teklifin karasuları bakımından Ege'de 6 mil, Karadeniz ve Akdeniz'de 12 mil yaklaşımını esas alacağı belirtiliyor. Bu başlık, Ankara'nın uzun yıllardır savunduğu tezlerden farklı yeni bir fiili durum anlamına gelmiyor.

Türkiye'den Mavi Vatan hamlesi! Atina'da panik yaratan hazırlık - 3

MEB, KITA SAHANLIĞI VE BİTİŞİK BÖLGE DÜZENLENECEK

Mavi Vatan Yasası kapsamında Münhasır Ekonomik Bölge, karasuları, kıta sahanlığı ve bitişik bölge gibi deniz hukukuna ilişkin başlıklarda hangi kurumun hangi yetki ve sorumluluğa sahip olacağı netleştirilecek.

Düzenleme, Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini iç hukukta daha sistemli bir zemine oturtmayı amaçlıyor. Bu yönüyle teklif, yalnızca Ege ve Akdeniz'deki diplomatik tartışmalara değil, kamu kurumları arasındaki görev paylaşımına da odaklanıyor.

Türkiye'den Mavi Vatan hamlesi! Atina'da panik yaratan hazırlık - 4

ATİNA'NIN ADA TEZLERİNE KARŞI ANKARA'NIN TUTUMU

Yunanistan, Ege'de hem anakara hem de adalarının kıta sahanlığı bulunduğunu savunuyor. Türkiye ise uluslararası içtihatlarda kıta ülkelerinin esas alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

Atina'nın, Türkiye'nin taraf olmadığı 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne atıf yaparken Uluslararası Adalet Divanı karar ve içtihatlarını göz ardı ettiği değerlendiriliyor. Ankara'nın hazırlığı bu nedenle Yunanistan'da rahatsızlıkla karşılandı.

Türkiye'den Mavi Vatan hamlesi! Atina'da panik yaratan hazırlık - 5

BOĞAZLAR VE MARMARA DENİZİ DE KAPSAMDA

Yasa teklifinin yalnızca Akdeniz ve Ege'ye odaklanmadığı belirtiliyor. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nin Türkiye'nin iç suları olduğuna yönelik vurgu da düzenlemenin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Teklifin Montrö Sözleşmesi'nin uygulanmasına ilişkin iç hukuki düzenlemelere de odaklanacağı ifade ediliyor. Böylece Türk Boğazları'nın küresel önemine ilişkin hukuki çerçevenin güçlendirilmesi hedefleniyor.

ENERJİ VE DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ İÇİN YENİ HÜKÜMLER

Düzenlemede canlı ve cansız deniz kaynakları, çevresel etkiler, rüzgar ve güneş enerjisi gibi başlıklar da ele alınıyor. 1980'li yıllarda gündemde olmayan enerji ve kaynak yönetimi alanlarında kamu kurumlarının görev dağılımı yeniden değerlendiriliyor.

Türkiye, Mavi Vatan Yasası ile denizlerdeki egemenlik haklarını, enerji potansiyelini ve stratejik çıkarlarını daha güçlü bir hukuki çerçeveye taşımayı hedefliyor. Teklifin Meclis süreciyle birlikte hem Ankara'da hem de Atina'da yakından izlenmesi bekleniyor.

Türkiye'den Mavi Vatan hamlesi! Atina'da panik yaratan hazırlık - 6

SIKÇA SORULAN SORULAR

Mavi Vatan Yasası nedir?
Mavi Vatan Yasası, Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin hak, sorumluluk ve kurum yetkilerini iç hukukta netleştirmeyi hedefleyen düzenleme olarak biliniyor.

Ege'de karasuları kaç mil olacak?
Hazırlıkta Ege'de 6 mil, Karadeniz ve Akdeniz'de 12 mil yaklaşımının korunacağı belirtiliyor. Bu durum Türkiye'nin mevcut tezlerinden farklı yeni bir fiili durum oluşturmuyor.

Yasa teklifi hangi alanları kapsıyor?
Karasuları, kıta sahanlığı, Münhasır Ekonomik Bölge, bitişik bölge, Türk Boğazları, Marmara Denizi, enerji kaynakları ve doğal kaynak yönetimi başlıkları kapsamda yer alıyor.

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