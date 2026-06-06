Düzenleme, Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini iç hukukta daha sistemli bir zemine oturtmayı amaçlıyor. Bu yönüyle teklif, yalnızca Ege ve Akdeniz'deki diplomatik tartışmalara değil, kamu kurumları arasındaki görev paylaşımına da odaklanıyor.

Mavi Vatan Yasası kapsamında Münhasır Ekonomik Bölge, karasuları, kıta sahanlığı ve bitişik bölge gibi deniz hukukuna ilişkin başlıklarda hangi kurumun hangi yetki ve sorumluluğa sahip olacağı netleştirilecek.

Atina'nın, Türkiye'nin taraf olmadığı 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne atıf yaparken Uluslararası Adalet Divanı karar ve içtihatlarını göz ardı ettiği değerlendiriliyor. Ankara'nın hazırlığı bu nedenle Yunanistan'da rahatsızlıkla karşılandı.

Yunanistan, Ege'de hem anakara hem de adalarının kıta sahanlığı bulunduğunu savunuyor. Türkiye ise uluslararası içtihatlarda kıta ülkelerinin esas alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

BOĞAZLAR VE MARMARA DENİZİ DE KAPSAMDA

Yasa teklifinin yalnızca Akdeniz ve Ege'ye odaklanmadığı belirtiliyor. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nin Türkiye'nin iç suları olduğuna yönelik vurgu da düzenlemenin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Teklifin Montrö Sözleşmesi'nin uygulanmasına ilişkin iç hukuki düzenlemelere de odaklanacağı ifade ediliyor. Böylece Türk Boğazları'nın küresel önemine ilişkin hukuki çerçevenin güçlendirilmesi hedefleniyor.

ENERJİ VE DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ İÇİN YENİ HÜKÜMLER

Düzenlemede canlı ve cansız deniz kaynakları, çevresel etkiler, rüzgar ve güneş enerjisi gibi başlıklar da ele alınıyor. 1980'li yıllarda gündemde olmayan enerji ve kaynak yönetimi alanlarında kamu kurumlarının görev dağılımı yeniden değerlendiriliyor.

Türkiye, Mavi Vatan Yasası ile denizlerdeki egemenlik haklarını, enerji potansiyelini ve stratejik çıkarlarını daha güçlü bir hukuki çerçeveye taşımayı hedefliyor. Teklifin Meclis süreciyle birlikte hem Ankara'da hem de Atina'da yakından izlenmesi bekleniyor.