Başkan Erdoğan'dan Türk ekonomisine yatırım çağrısı: En büyük kazanan Türkiye olacak

DEİK 39. Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin küresel ekonomideki güçlü geleceğine dikkat çekti. Dünyadaki ekonomik ve siyasi toz bulutu dağıldığında Türkiye’nin büyük bir kazançla öne çıkacağını belirten Başkan Erdoğan; yerli ve yabancı tüm yatırımcıları ile yurt dışındaki vatandaşlarımızı güçlü Türkiye'nin bir parçası olmaya davet etti. Erdoğan'ın konuşmasındaki "Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin sizler de güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin bir parçası olun." ifadesi oldukça dikkat çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEİK 39. Olağan Mali Genel Kurulu ve 5. Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde ekonomi dünyasına ve uluslararası yatırımcılara yönelik tarihi mesajlar verdi. Türkiye'nin küresel bir ticaret merkezi olma yolundaki kararlılığını vurgulayan Erdoğan, ihracattaki Cumhuriyet tarihi rekorlarından savunma sanayindeki dev atılımlara, yatırımcılara yönelik yeni vergi teşviklerinden İstanbul Finans Merkezi'nin vizyonuna kadar pek çok kritik başlıkta önemli açıklamalarda bulundu.

TİCARET DİPLOMASİSİNDE PERGEL METAFORU

Türkiye'nin dış politikadaki vizyonunu Mevlana'nın pergel metaforuyla özetleyen Başkan Erdoğan, "Dış politika felsefemizin temelinde Hz. Mevlana'nın pergel metaforu vardır. Pergelin bir ucunu bu topraklara sabitlerken diğeriyle cihanı kucaklamayı, tüm kıtaları kuşatmayı görev biliyoruz" ifadelerini kullandı. DEİK'in 153 iş konseyi ve 6 bin üyesiyle Türk özel sektörünün dünyaya açılan kapısı olduğunu belirten Erdoğan, "Gittiğim hemen her yerde DEİK üyelerimizin yatırımlarına tanık oldum. Ay yıldızlı al bayrağımızın sadece diplomatik misyonlarımızda değil, iş dünyamızın projelerinde de dalgalandığını görmekten kıvanç duydum" sözleriyle iş insanlarına teşekkür etti.

İHRACATTA CUMHURİYET TARİHİ REKORU

Türkiye ekonomisinin 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü hatırlatan Başkan Erdoğan, "2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı" müjdesini paylaştı. 2002 yılında 36 milyar dolar olan mal ihracatının 273,3 milyar dolara yükseldiğine dikkat çeken Erdoğan, "Küresel mal ihracatındaki payımız yüzde 0,55'ten yüzde 1,07'ye, hizmet ihracatındaki payımız ise yüzde 0,89'dan yüzde 1,31'e çıktı" bilgisini verdi.

SAVUNMA SANAYİİNDE DURDURULAMAZ YÜKSELİŞ

Yüksek katma değerli üretimin sembolü olan savunma sanayiindeki başarılara değinen Başkan Erdoğan, "Savunma ve havacılık ihracatımız son 23 yılda yüzde 40'tan fazla artarak 2025 yılında 10 milyar doları aştı" dedi. Sektördeki ivmenin güçlü bir şekilde devam ettiğini belirten Erdoğan, "Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayii ihracatından aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik" ifadelerini kullandı.



YATIRIMCILARA TARİHİ TEŞVİK VE VERGİ MÜJDELERİ

Yatırım ortamını iyileştirmek adına atılan adımları sıralayan Başkan Erdoğan, "Sanayi imalatında ve tarımsal üretimde uygulanan kurumlar vergisi oranını yarıya indirdik. Sanayicimiz ve çiftçimiz artık yüzde 12,5 kurumlar vergisi ödeyecek" dedi. İstanbul Finans Merkezi'ni küresel yatırımın bölgesel üssü haline getirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Burada sunulan finansal hizmetlerden elde edilen kazançları 20 yıl boyunca vergiden muaf tutuyoruz. Transit ticaret faaliyetlerini İstanbul Finans Merkezi üzerinden yürüten şirketler kurumlar vergisi ödemeyecek" müjdesini verdi.

ULUSLARARASI YATIRIMCILARA ÇAĞRI: "TÜRKİYE'YE YERLEŞİN"

Dünya genelindeki yatırımcılara ve yurt dışındaki vatandaşlara seslenen Başkan Erdoğan, "Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin. Sizler de yeni ve güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin bir parçası olun" çağrısında bulundu. Türkiye'ye yerleşen yabancıların ve yurt dışındaki vatandaşların belirli şartları sağlamaları halinde yurt dışı gelirleri için 20 yıl boyunca vergi ödemeyeceklerini belirten Erdoğan, "Mesajımız çok açık: Operasyonlarını Türkiye'den yönet, avantajlardan yararlan" şeklinde konuştu.

İSTİKRAR VE GÜVEN İKLİMİ

Küresel ekonomideki belirsizlik ortamında Türkiye'nin en büyük avantajının istikrar olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Siyasette istikrarın sunduğu asimetrik imkanlardan faydalanıyoruz. Batılı ülkeler butter-fly (kelebek) ömürlü hükümetlerle krizlerle baş edemezken, biz pek çok sorunu başarıyla yönetiyoruz" dedi. Geleceğe dair umutlu mesajlar veren Erdoğan, "Ekonomik, ticari ve diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında, bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır" sözleriyle konuşmasını tamamladı.