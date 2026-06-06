CANLI | Başkan Erdoğan'dan DEİK 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar

A HABER CANLI | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEİK 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEİK 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

1985 yılından beri özel sektörümüzün dış ekonomi ilişkilerle lokomotif görevi gören DEİK'imizle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. 41. yaşını kutlayan DEİK'e 41 kere maşallah diyorum. Kuruluşundan bu yana iş konseyleri faaliyetlerinde görev almış DEİK mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.

Bu sene Ustalara Saygı Ödül Törenimizin 5. icra ediyoruz. Büyük ustalarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bir az önce tebliğ ettiğimiz ödüllerin yen kuşaklara örnek olmasını canı gönülden diliyorum.

Ticaretin özel sektör tarafını DEİK temsil ediyor. DEİK 6 bin üyesi ile Türk ekonomisinin dış faaliyetlerini başarı ile icra ediyor. DEİK ülkemiz özel sektörünün dünyaya açılan kapısıdır. Kamu-özel ortaklığının en büyük başarısı olan DEİK ile daima kıvanç duyduk. DEİK'e hükümetlerimiz döneminde her türlü desteği verdik. Bizim dış politikamızın temelinde Hz. Mevlana'nın pergel metaforu vardır. Pergelin bir ucu bu topraklarda iken diğer ucu ile cihanı kucaklamayı görev biliyoruz.

Komşularımızdan başlayarak tüm ülkelerle ilişkilerimizi kazan-kazan ve karşılıklı saygı çabası içinde olduk. Latin Amerika, Afrika ve Asya gibi coğrafyalarla ilişkilerimizde yeni açılımlara imza attık. Vizeleri kaldırıp diplomatik ilişkilerimizi artırarak, ticari, kültürel ve ekonomik münasebetlerimizi güçlendirdik. 2025 yılında şahsen 22 ülkeye ziyaret gerçekleştirdim. 26 zirveye iştirak ettim. 84 yurt içi ve yurt dışı görüşme gerçekleştirirken 130 kabul yaptık. Yurt içinde açılış törenleri ve zirvelilerle vatandaşlarımızla kucaklaşırken diğer yanda Türkiye'yi bölgesel ve küresel anlamda daha güçlü bir aktör haline getirecek hamlelerimize yenilerini ekledik.

Gittiğim hemen her yerde DEİK üyelerinin yatırımlarına tanık oldum. Ticaret köprülerini bizzat müşaade ettim. Türk milletini nasıl başarı ile temsil ettiğinize şahit ettim. Türkiye'yi daha önce tecrübe etmediği seviyelere taşıdık.

23 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de DEİK'le dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin iktidarlarımız döneminde nereden nereye geldiğini çok iyi biliyorsunuz. Darbe girişimlerinden sabotajlara, depremlerden savaşlara kadar nice badireyi nasıl alnımızın akıyla atlattığımızı sizler de şahitsiniz.

2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. 2002 yılında 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 273,3 milyar dolara çıktı. Küresel mal ihracatındaki payımız yüzde 0,55'ten yüzde 1,07'ye çıktı.

Orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatındaki payı payımızın artması bir diğer başarımız. 2025 yılında ihracatımız 112 milyar dolara yükseldi.

Savunma ve havacılık ihracatımız son 23 yılda yüzde 40'tan fazla artarak 2025 yılında 10 milyar doları aşmıştır. Son verilere göre savunma ihracatı ocak-mayıs döneminde 3,863 dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 5 ayında yüzde 29 artış oldu. Savunma sanayinde aylık 900 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik.

Tatil etkisiyle dış ticaretimizde yavaşlama yaşandı. Ancak ihracatın ithalatı karşılama oranı yükseldi. Haziran takvim etkisinin ortadan kalkmasıyla birlikte ihracatta yeniden güçlü bir ivme yakalayacağımıza inanıyoruz. Gelişmiş ülkeler dahil dünyayı etkileyen sancılı atmosfere karşın Türkiye olarak büyümememizi 23 çeyrektir sürdürüyoruz. İran savaşının sebep olduğu enerji şok dalgalarının sakinleşmesiyle enflasyon tarafında hedefimizi yakalayacağımıza inanıyoruz.